La Federación y Lin-Manuel Miranda unidos en pro de los inmigrantes

Deben ser muy pocos los latinos y latinas que todavía no conocen la Coalición Immigrants: We Get the Job Done, o, en español, Inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo. Se trata de una iniciativa de nuestra Hispanic Federation y Lin-Manuel Miranda que favorece a 12 organizaciones comunitarias que prestan servicios directos y esenciales a inmigrantes en todo el país.

La brillante manera en que nos apoya Lin-Manuel, creador y astro de los musicales In The Heights y Hamilton, es sorteando entre quienes contribuyan con por lo menos $10 con la Coalición dos boletos para el estreno de Hamilton en Los Angeles, en el Hollywood Pantages Theatre, además de pasajes y estadía pagos para dos personas. Y por si fuera poco, la persona que gane y su acompañante podrán participar junto a Lin-Manuel, artistas del musical y otros en la fiesta posterior al estreno.

“Estos son tiempos muy difíciles para los inmigrantes”, comentó Lin-Manuel cuando lo entrevistamos para nuestros programas radiales Línea Informativa y Dialogando. “Lo que nos proponemos es apoyar a estas organizaciones que están haciendo la vida un poco más fácil para los inmigrantes que están aquí, y que tratan de quedarse aquí”.

Lin-Manuel, que es hijo de Luis Miranda, fundador y primer presidente de la Hispanic Federation, ya ha colaborado con nosotros en repetidas ocasiones y con diversos objetivos, como alentar a los latinos a votar, o con nuestra campaña Proyecto Somos Orlando. Durante nuestra reciente charla, el artista explicó que la situación de los inmigrantes es algo que le toca muy de cerca.

“Yo crecí en el Alto Manhattan, donde históricamente han vivido y viven muchos inmigrantes. Antes de los dominicanos y los latinos que viven allí ahora, hubo italianos e irlandeses, y judíos tras la Segunda Guerra”, explicó Lin- Manuel. “Para mí es fascinante eso de poder empezar tu vida otra vez en este país. Eso es algo que hace muy bien este país. Es algo que tenemos que recordar siempre, porque es una de las cosas que han hecho grande a los Estados Unidos”.

Yo les aliento a que participen ya mismo en este sorteo donando esos $10 en línea. Y si quieren aportar más de $10, ayudarán más y aumentarán sus probabilidades de hacer realidad ese sueño, además de recibir diversos artículos con imágenes de Hamilton.

Para participar, simplemente visiten el sitio Web http://www.prizeo.com/hamilton…

Y si quieren información sobre la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

También pueden consultar www.hispanicfederation.org o seguirnos en Facebook y Twitter.

Anoten el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Federación Hispana