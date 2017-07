Latinos celebran la independencia de EEUU en Coney Island

Hispanos de los cinco condados, otros estados, y países disfrutan de una mañana soleada.

Al salir de la estación Coney Island-Stillwell Av en Brooklyn los neoyorquinos que vinieron a celebrar el día de la independencia inmediatamente se toparon con una alta presencia policial en las calles y el paseo entablado.

En la playa y el parque de atracción las personas disfrutaban del Día de la Independencia muchos portando trajes de baños o ropa con la bandera estadounidense. Los jóvenes le rogaban a los padres que los dejaran montarse en la montaña rusas.

Unos turistas se acercaron a la boletería donde trabaja Deborah Hernández, residente del área que lleva cuatro veranos en el parque.

“A mi me encanta”, expresó Hernández, de 50 años, sobre trabajar el 4 de Julio. “No me importa trabajar hoy, no tengo otros planes”.

La mujer de madre judía y padre boricua expresó que le fascina el estilo de vida en Coney Island y se quedará en el barrio “hasta que me muera”, dijo riéndose.

Al mediodía el parque aún no estaba muy lleno.

“Más tarde viene la gente”, dijo Mirian Andaluz mientras caramelizaba unas manzanas en el Deno’s Sweet Shop. La ecuatoriana que lleva 30 años trabajando en el parque estimó que a las 3-4 p.m. llegaría la gente.

Los hispanos que llegaron, venían de todos los condados, otros estados, y países.

Una pareja de Queens, José y Gladys Miranda -de 74 y 73 años respectivamente, pasaban su primer4 de Julio en Coney Island.

Los boricuas que han estado casados por 53 años solo pensaban pasear un rato. “Después nos vamos a la casa y vemos los fuegos artificiales desde allá”, dijo José luego de decidir no hacer la fila de Nathan’s, donde muchos comían sus perros calientes.

Michael Santiago, de 41 años, su esposa y dos hijos llegaron a Coney Island desde Nueva Jersey. “Después de lo que Christie hizo [el cierre de parques estatales], no estábamos seguros lo que iba a pasar”, expresó en inglés el hombre criado en Brooklyn de familia egipcia-boricua. La familia dijo que disfrutó de la tienda de dulces It’s Sugar y luego se quedaron a ver la competencia de comer hot dogs de Nathan’s.

Fue la primera vez que Luis Guerrero, de 30 año vio el concurso. El hijo de padres ecuatoriano de Long Island se encontró con su pareja, Evelyn Guevara que es una traductora en Montreal. “Es más serio de lo que pensé”, dijo en español la joven de 28 años, de padres salvadoreños.

Guerrero dijo que se sentía seguro con la presencia de los oficiales. “Me gusta que hayan [oficiales] en el techo”, añadió el Técnico de IT.

Algunos candidatos para la Fiscalía de Brooklyn aprovecharon para hacer campaña. El fiscal general interino de Brooklyn Eric González estaba caminando con su hijo y entregando folletos de su plataforma. Al igual lo estaban voluntarios para Anne Swern, quienes buscaban firmas para que pueda estar en la papeleta. Swern está en el consejo directivo de Brooklyn Defenders y es profesora de leyes en el Colegio de Leyes de Brooklyn.

A la hora de entrega de este artículo, la policía no había confirmado ningún arresto.