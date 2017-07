Netflix vuelve a apostar por la comedia con “Friends from College”

La nueva serie de Netflix se centrará en la vida diaria de seis graduados de Harvard en Nueva York

Reunirse con los amigos de la universidad suele ser un momento anécdotas, recuerdos y risas aseguradas, pero nada puede compararse a las situaciones disparatadas que vivirán los seis protagonistas de “Friends from College“, la nueva serie de Netflix que se estrenará en los catálogos de más de 190 países el próximo 14 de julio.

Protagonizada por Keegan-Michael Key (Ethan), Cobie Smulders (Lisa), Annie Parisse (Sam), Nat Faxon (Nick), Fred Savage (Max) y Jae Suh Park (Marianne), la nueva apuesta del gigante del entretenimiento seguirá los pasos de seis graduados de Harvard que, a sus casi 40 años, siguen tratando de dejar atrás la nostalgia del pasado para enfrentarse a la vida adulta.

Ethan, por ejemplo, intentará progresar en su carrera como escritor acercándose a un nuevo género literario, pero todo se complicará cuando, al mudarse a Nueva York junto a su mujer, Lisa, empiece a convivir cada vez más con Sam, un amor universitario con el que ha seguido teniendo “encuentros ocasionales” durante los últimos 20 años.

“Es imposible no reírse a carcajadas en todos los capítulos, ya que las situaciones en las que nos vemos envueltos son extremadamente cómicas. El resultado final es excelente, y creo que a los espectadores de todas las edades les va a encantar”, aseguró Parisse en la “premiere” de la película, que tuvo lugar en los cines AMC Loews 34th Street 14 de Nueva York el pasado 26 de junio.

“Desde que terminó mi aventura en ‘Cómo conocí a tu madre’ no he dejado de buscar nuevos retos creativos que me permitan crecer como actriz, y esta comedia es justo lo que quería”, afirmó Smulders, quien también explicó que “Friends from College” era “mucho más compleja que las ‘sitcoms’ a las que el público está acostumbrado”.

Producida por Nicholas Stoller (“Neighbors”, “Neighbors: Sorority Rising”, “Forgetting Sarah Marshall” y “Get Him to the Greek”) en colaboración con Francesca Delbanco, la nueva serie de Netflix cuenta, por el momento, con ocho capítulos que profundizarán, entre otras cosas, en el valor de las viejas amistades y en la dificultad para compaginar el amor con la vida laboral.