¿Cuál es el mejor país para un inmigrante?

Nuevo reporte mundial deja a Estados Unidos mal parado

No cabe duda que para muchos inmigrantes la idea del sueño americano es cada vez más una ilusión que una realidad. Así lo demuestra el último sondeo mundial sobre el mejor país para vivir si se es un inmigrante.

En este nuevo ranking de los mejores países para un inmigrante Suecia se ha colocado a la cabeza, seguido por Canadá, Suiza, Australia y Alemania. Estados Unidos llegó en el séptimo lugar.

Esta clasificación mundial ha sido compilada por el portal US News luego de realizar una encuesta a 21,000 personas en todo el mundo. Se les preguntó a los encuestados qué países relacionaban cuando escuchaban estas afirmaciones: “estabilidad económica”, “buen mercado de trabajo”, “igualdad de ingresos” y “un lugar en el que viviría”.

Para el ranking de inmigración, también se analizó la proporción de inmigrantes en la población de cada país, la cantidad de dinero que los inmigrantes envían de vuelta a sus países de origen, así como las políticas de integración para inmigrantes en cada uno de estos países.

Mientras que Suecia encabezó el resultado, seguida por Canadá, Suiza, Australia, Alemania y Noruega. Túnez, Guatemala y Kenia ocuparon el último lugar de los 80 países de la lista.

Esta encuesta, según sus realizadores, viene después de un informe de junio del año pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que instó a los países desarrollados a trabajar duro para integrar a los inmigrantes con la economía y cultura local.

Puesto en marcha por el US News and World Report el año pasado, el reporte intenta determinar los “mejores” países del mundo para los inmigrantes de la misma manera que la publicación realiza el ranking de los mejores colegios, hospitales y coches, etc.

Eric Gertler, co-presidente de US News dijo que la experiencia de la creación del ranking de los mejores países para los inmigrantes le mostró que muchas personas ven en la inmigración el problema más importante del momento en el mundo entero.

“Con la reciente atención sobre la inmigración en los EEUU y en el extranjero, quisimos profundizar sobre sus posibles beneficios y retos en relación con el estatus económico percibido de cada país en el mundo entero”, dijo Gertler.

Durante los últimos años Suecia se ha convertido en un destino muy popular para los refugiados de África y el Oriente Medio, teniendo el ingreso per cápita más alto que cualquier nación europea. A esto se suma sus políticas de integración y recepción de inmigrantes que hacen a este país nórdico todo un paraíso para los extranjeros.

Aunque el ranking de US News no está diseñado para calificar cada país en base a sus políticas migratorias o de refugiados, estas influyen en la noción general de hospitabilidad de cada país para los extranjeros, afirma el sondeo.

Estados Unidos a pesar de tener actualmente una noción de ser una nación difícil y recalcitrante con los inmigrantes, sumado al aumento de la percepción de una creciente desigualdad económica, logró un bueno puesto en el escalafón mundial debido a la gran cantidad de remesas que los inmigrantes en EEUU envían a sus países de origen.

La clasificación completa es el siguiente: