Dominicano desafía a NYPD con insultante música en funeral de Miosotis Familia

Hasta 20 oficiales subieron al apartamento de Julien Rodríguez (16) a pedirle explicaciones

Un adolescente latino de 16 años burló el luto que miles de agentes de policía de todo el mundo ofrecieron el martes por la oficial asesinada en El Bronx cuando puso a todo volumen la canción “F*** Tha Police” desde el tercer piso de un apartamento de la calle 188.

Julien Rodríguez, dominicano de 16 años, decidió opacar el homenaje a su compatriota Miosotis Familia (48), la agente que fue asesinada por Alexander Bonds (34) mientras patrullaba la madrugada del 5 de julio, reproduciendo la polémica canción de N.W.A, un grupo de música prohibido en las principales cadenas de radio del país. Rodríguez aseguró sentirse “satisfecho”, y justificó su odio contra el Departamento de Policía (NYPD) por un supuesto doble asesinato en el que agentes de la Uniformada se habrían cobrado la muerte de su hermano y su mejor amigo.

“¿Por qué debería mostrar respeto a la Policía?“, preguntó desafiante a reporteros de The New York Post. “Ellos no respetaron ni a mi hermano ni a mi amigo”. Profesionales de ese mismo medio no pudieron encontrar en los registros los nombres de las supuestas víctimas.

Alrededor de una veintena de oficiales subieron al apartamento para tratar de detener la música, e incluso uno de ellos se dirigió en español a Rodríguez explicándole su experiencia creciendo como latino en la Gran Manzana. Finalmente, el adolescente se disculpó con ellos ante la amenaza del conserje de expulsarlo de la vivienda.

“Esta es la m***** a la que nos enfrentamos cada día“, se quejó un agente.

Sin embargo, pese al odio del adolescente por las fuerzas de seguridad de Nueva York, aseguró sentir simpatía por Miosotis Familia, que cumplía 12 años en el cuerpo policial el día de su funeral. “Todo lo que ella intentaba era sacar a la mala gente de las calles”, dijo a The New York Post para agregar que “al mismo tiempo, mi hermano y mi mejor amigo murieron sin razón”.

Las disculpas no le sirvieron de nada, puesto que el casero, identificado como Jesús, aseguró que echaría a Rodríguez del apartamento. “He salido del trabajo para venir de urgencia al apartamento y decirle que tiene que irse”, aseguró el casero a ese mismo medio. “Tengo un gran respeto por toda la Policía. No sé por qué alguien haría algo así”.