Hispano amenazó con deportación a latinas que él abusaba: sentencia en Nueva York

Agustín Díaz pasará 15 años en prisión tras declararse culpable de violar y agredir sexualmente a varias hispanas inmigrantes que no hablaban inglés, según documentos judiciales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan (NYC).

Díaz se declaró culpable de cargos que incluyen violación, abuso sexual y acoso, según PIX11 News. Según documentos judiciales, amenazó con hacer deportar a al menos dos de las víctimas si denunciaban lo sucedido.

El ahora sentenciado abordaba repetidamente a mujeres en el Metro de Nueva York y les preguntaba si eran nuevas en el país y si necesitaban trabajo, de acuerdo con los documentos judiciales. Si respondían afirmativamente, él les entregaba una tarjeta de presentación con instrucciones adicionales.

En mayo de 2018 Díaz atrajo a la primera víctima a un espacio de oficina vacío en Wall Street, alegando que le daría un trabajo limpiando un consultorio dental. Una vez dentro del local, la arrojó al suelo y la violó dos veces, según la fiscalía.

«Agustín Díaz se involucró en un ciclo depredador, poniendo en la mira a mujeres de habla hispana que necesitaban trabajo para luego agredirlas sexualmente», declaró el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg en un comunicado. «Una y otra vez repitió este patrón, centrándose en sobrevivientes que eran nuevas en Estados Unidos y que creían que él podía ofrecerles un empleo remunerado».

Otras dos mujeres fueron agredidas sexualmente en incidentes separados, en agosto y septiembre de 2023, en un edificio en Pearl St, en el Bajo Manhattan. Les asignó la tarea de llenar bolsas con dulces y aperitivos, y luego fueron agredidas sexualmente, según los documentos judiciales.

Díaz conoció a su última víctima en el Metro en diciembre de 2023. Le ofreció un trabajo en la misma ubicación de Pearl St, alegando que se trataba de una tienda de víveres, según los registros judiciales. Tras múltiples incidentes en los que Díaz tocó a la víctima de manera inapropiada, la mujer comenzó a bloquear sus llamadas y mensajes de texto. Pero él siguió acosando a la víctima, asistiendo a su iglesia y siguiéndola hasta el Metro.

En abril de 2024, al encontrarse en una situación de desesperada necesidad económica, la víctima se reunió con Díaz en el local de Pearl Street para hablar sobre una oportunidad de trabajo. En ese momento, Díaz intentó sacar un cuchillo e intentó agredir a la víctima. La víctima se defendió y, durante el forcejeo, sufrió lesiones en las manos, según documentos judiciales. Tanto la víctima como el agresor fueron trasladados a un hospital. Díaz, residente de El Bronx, fue acusado formalmente en enero de 2025.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El mes pasado Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En julio del año pasado Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales

En enero de 2024 un hispano superintendente de un edificio del Distrito Flatiron en Manhattan fue acusado de una serie de cargos alegando que sometió a una mujer paraguaya indocumentada, madre soltera de una niña con necesidades especiales, en un ciclo de años de abuso sexual, golpizas y chantaje para evitar que escapara.

En agosto Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan.

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