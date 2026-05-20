El Congreso está más cerca de poner fin a la guerra en Irán: adelantan trámite para aprobar resolución en el Senado

NUEVA YORK – Luego de siete intentos fallidos, los demócratas en la legislatura en Washington D.C. podrían avanzar con una resolución que lleve al fin de la guerra en Irán.

Este martes, con ayuda de cuatro republicanos, adelantaron la Resolución 185 que introdujo Tim Kaine (Virginia) el 24 de abril.

La resolución busca limitar la acción militar en Irán a menos que sea aprobada por el Congreso.

El conteo 50 a 47 sumó respaldo de los republicanos Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).

El único demócrata que rompió filas del partido fue John Fetterman (Pennsylvania) con su voto en contra.

Sin embargo, los demócratas se beneficiaron de la ausencia de tres senadores: John Cornyn (Texas), Thom Tillis (Carolina del Norte) y Tommy Tuberville (Alabama).

Lo anterior obstaculizó la intención del líder de la mayoría John Thune de derrotar la medida.

Previamente, el trío había votado en contra de las iniciativas para impedir que el presidente Donald Trump continúe con sus planes bélicos en la República Islámica.

El voto sorpresivo fue el de Cassidy.

Cassidy perdió la primaria en su estado este fin de semana al quedar en tercer lugar.

Julia Letlow, la candidata que apoyó Trump en la contienda, superó tanto a John Fleming como a Cassidy.

La candidata obtuvo un 45% de los votos, versus el 28 % de Fleming y el 25 % del actual senador.

En un mensaje desde su cuenta en la red social X, Cassidy planteó que la Casa Blanca y el Pentágono no ha sido claros sobre el alcance de la “Operación Furia Épica” en Irán.

“Si bien respaldo los esfuerzos de la Administración para desmantelar el programa nuclear de Irán, la Casa Blanca y el Pentágono han mantenido al Congreso en la ignorancia respecto a la ‘Operation Epic Fury’. En Louisiana, he escuchado a personas —incluidos partidarios del presidente Trump— que están preocupadas por esta guerra. Hasta que la Administración ofrezca claridad, no podrá justificarse ninguna autorización ni prórroga por parte del Congreso”, expuso.

El paso de ayer en el Senado es solo un adelanto en el procedimiento. Ahora, le toca a ambas cámaras aprobar formalmente la medida. Luego, la misma pasaría a la firma del presidente que podría vetarla.

Este martes, los senadores votaron sobre la moción de descargue de la Res. 185.

El procedimiento fuerza la salida de un proyecto de ley o resolución de un comité para que el pleno de la cámara pueda debatirlo y votarlo.

Qué dice la Resolución 185

La resolución conjunta busca ordenar “la retirada de las Fuerzas Armadas de EE.UU. de las hostilidades dentro de la República Islámica de Irán, o dirigidas contra ella, que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

El texto de la resolución señala que el Congreso posee la facultad exclusiva de declarar la guerra, en virtud del Artículo I, Sección 8, Cláusula 11 de la Constitución de EE.UU.

Señala que el presidente tiene la responsabilidad constitucional de adoptar medidas para defender el país y a sus territorios, posesiones, ciudadanos, miembros de las fuerzas armadas y diplomáticos frente a cualquier ataque.

El documento argumenta que “el Congreso no ha declarado la guerra a Irán ni a persona u organización alguna dentro de Irán”, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro de Irán o en su contra.

El texto añade que el uso de la fuerza militar dentro de Irán o en su contra, incluida la imposición de un bloqueo naval, constituye la introducción de las Fuerzas Armadas en hostilidades a la luz de la Sección 4 de la Resolución sobre los Poderes de Guerra 50 U.S.C. 1543(a).

Dicha sección requiere que el presidente presente, en un plazo de 48 horas, a ambos cuerpos legislativos un informe por escrito en el que especifique las circunstancias que hicieron necesaria la introducción de las Fuerzas Armadas, la autoridad constitucional y legislativa en virtud de la cual tuvo lugar dicha introducción; y el alcance y la duración estimados de las hostilidades o de la participación.

La resolución ordena a Trump a retirar a los militares de las hostilidades dentro de Irán o dirigidas contra este, a menos que esto sea explícitamente autorizado mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar.

El escrito especifica que nada de lo dispuesto impide que EE.UU. pueda defenderse contra un ataque o contra su personal o sus instalaciones en otras naciones.

La resolución tampoco impide que el Gobierno recopile, analice o comparta inteligencia con países socios que hayan sido atacados por Irán desde el 28 de febrero de 2026, así como con otras naciones y organizaciones internacionales.

EE.UU. también puede prestar asistencia a los países socios que hayan sido atacados por Irán desde esa fecha , así como a otras naciones en la interceptación de ataques de represalia por parte de Irán o de sus fuerzas interpuestas o mediante el suministro de apoyo material defensivo para dichas medidas defensivas.

En declaraciones a reporteros ayer en la Casa Blanca, el presidente dijo EE.UU. podría atacar a Irán nuevamente.

Agregó que había estado a una hora de ordenar un ataque antes de posponerlo.

“Estaba a una hora de tomar la decisión de ir hoy”, afirmó el mandatario

El presidente dijo que las autoridades iraníes claman por un acuerdo y, que si no se alcanzaba uno, un nuevo ataque estadounidense ocurriría en los próximos días.

El “tira y jala” entre las partes acapara los titulares desde hace semanas sin que finalmente se logre una resolución. Las constantes amenazas de Trump de retomar los ataques en medio de supuestas conversaciones con el fin de llegar a un pacto se repiten.

Las partes han intercambiado varias propuestas que no se han concretado, mientras el alto al fuego temporal se ha extendido por unas seis semanas.

Entre otras cosas, Irán pide la liberación de sus activos congelados y el levantamiento de las sanciones.

“Los puntos planteados constituyen exigencias iraníes que han sido defendidas con firmeza por el equipo negociador iraní en cada ronda de negociaciones”, dijo Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una conferencia ayer.

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