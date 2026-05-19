ICE arresta a la inmigante mexicana Brenda Rivera-Estrada tras accidente en Arizona donde murió su hija de 9 años
Agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Brenda Liliana Rivera-Estrada, acusada de homicidio involuntario y abuso infantil tras un accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de abril en Arizona, donde murió su hija de 9 años y otros tres menores resultaron heridos.
Rivera-Estrada fue entregada a custodia migratoria por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa que no presentó cargos contra la mexicana, luego de que se emitiera una orden de detención migratoria.
Autoridades sospechaban que conducía bajo efectos de alcohol o drogas
De acuerdo a los reportes, la menor salió expulsada del vehículo durante el accidente. Además, investigadores sospechan que Rivera-Estrada manejaba bajo los efectos del alcohol o drogas al momento del accidente donde murió su hija.
Aunque inicialmente se le fijó una fianza de $100,000 dólares, la fiscalía finalmente no presentó cargos y la mujer fue puesta en libertad, para posteriormente quedar bajo custodia de ICE.
ICE dice que seguirá detenida
Alejandro Almeida, subdirector de la oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Phoenix, dijo que el caso refleja el trabajo del Programa para Extranjeros Delincuentes de la agencia.
Según ICE, Rivera-Estrada ingresó a Estados Unidos el 14 de febrero de 2009 por Nogales, Arizona, con permiso temporal para permanecer 30 días, pero permaneció en el país después de ese plazo.
Las autoridades migratorias informaron que permanecerá detenida mientras continúa su proceso migratorio.
