NYCFC se prepara para hacer historia en la liga MLS

Varios buques insignia del club hicieron balance de la temporada y del crecimiento del club

El New York City FC y The Third Rail, el grupo de aficionados celestes más importante del club, presentaron una nueva línea de ropa en una tienda de deporte en Queens el jueves por la tarde, en una jornada en la que varios futbolistas del primer equipo cambiaron las zapatillas por los canapés e hicieron balance de una temporada en la que quieren pasar a la historia.

La iniciativa sirvió para acercar al equipo de la Gran Manzana tanto a los fans como a los reporteros, que tuvieron la oportunidad de charlar de manera distendida y personal con jugadores de la talla de Jack Harrison, Tommy McNamara, Ethan White o Ben Sweat, a los que no se les hizo la boca pequeña a la hora de valorar los objetivos del equipo.

“Queremos ganar la liga MLS“, deseó McNamara. “Estamos viviendo una buena racha en la MLS Supporters’ Shield (como se conoce a la fase regular previa al playoff) y luego todo el mundo tiene opciones en la fase final. El objetivo es ganar títulos”.

El centrocampista ofensivo celeste, que reconoció estar triste por no haber sido seleccionado para la Copa Oro, repasó los tres breves años de historia del club, y recordó el primer día que piso el templo del béisbol.

“El primer partido en el Yankee Stadium con 46,000 personas fue surrealista“, admitió McNamara. “No tiene nada que ver el equipo que empezó con este, solo seguimos un puñado de jugadores. Hemos crecido y mejorado. Ahora es el momento de demostrarlo”.

En esa misma línea se mostró uno de los mejores jugadores de esta temporada, alguien que ha ido intercambiando su posición abierta en banda por una más centrada para potenciar sus cualidades y polivalencia sobre el terreno de juego. Jack Harrison no esperaba rendir como lo está haciendo.

“No creo que sea algo que puedas predecir”, calculó. “Yo he trabajado muy fuerte para estar donde estoy, y quiero mantenerme en esta línea. De todos modos, el sueño de todo jugador de fútbol es jugar en Europa“.

El atacante inglés mira de reojo al Viejo Continente, donde cree que Yangel Herrera triunfará. A menudo se escucha el término “cementerio de elefantes” cuando se hace referencia a la liga desde el otro lado del océano. A Harrison no le molesta demasiado, confesó que ya sabe que nunca se verá la liga norteamericana con cualquier europea de primer nivel, pero avisó de que la competición tiene muchos recovecos que a la mayoría se le escapan.

“La gente no se da cuenta de lo física que es esta liga”, contó Harrison. “Las condiciones también son algo que se pasa por alto: las horas de viaje, el cambio horario, el clima. Un día juegas contra Real Salt Lake en la nieve y al siguiente en el desierto en Orlando“.

Para el crecimiento de la liga, en la que cada año debutan equipos que empiezan de cero, es clave la incorporación de jugadores de otras partes del mundo que atraigan prensa y calidad. Pero no a cualquier precio, tal y como recordó Ethan White, defensor suplente que vino de Philadelphia Union.

“Queremos a jugadores que jueguen bien, sí, pero que trabajen duro”, matizó White. “Necesitamos a gente como Maxi Morález, gana mucho dinero pero no descansa nunca. Los fans no se esperan que un jugador como David Villa se lo tome en serio, pero él ama este deporte. Trabaja durísimo”.

Para Ben Sweat, nombrado jugador Etihad del mes del equipo de El Bronx, es clave compaginarlo con la cantera, puesto que te da margen para amoldar a los jugadores con la idea de juego que tiene el equipo. No en vano, NYCFC firmó al joven James Sands, la primera perla salida de la fábrica de jugadores de la franquicia citizen.

Sweat, que completó una actuación estelar en la primera victoria de la historia del club frente a New York Red Bulls, no quiso poner presión al equipo con objetivos y utilizó la famosa frase del Cholo Simeone para salir al paso: “Vamos a ir partido a partido“, imitó. “Solo pensamos en Toronto ahora mismo”.