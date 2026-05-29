6 señales tempranas de cáncer de próstata que los hombres no reconocen

El 78% de los hombres desconoce cuáles son las señales tempranas que podrían estar asociadas al cáncer de próstata. Esto significa que solo 1 de cada 8 tiende a reconocerlas y acudir al médico, de acuerdo con una encuesta realizada por YouGov.

Y precisamente uno de los métodos más efectivos para combatir esta enfermedad es detectar los signos iniciales y someterse a estudios pertinentes y tratamiento clínico adecuado. Además, los hombres deberían iniciar los chequeos de próstata a partir de los 40 años, aproximadamente.

Según datos citados por Zero Prostate Cancer, esta enfermedad provoca la muerte de más de 36,000 hombres anualmente en Estados Unidos. El problema es que, en sus primeras etapas, suele avanzar sin síntomas claros, lo que dificulta detectarlo a tiempo.

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6 señales tempranas de cáncer de próstata

1. Dificultad para comenzar a orinar

Uno de los síntomas más comunes, pero menos reconocidos, es la dificultad para iniciar la micción. Algunos hombres sienten ganas de ir al baño, pero el flujo tarda en comenzar o requiere esfuerzo.

Esto puede suceder porque la próstata aumentada presiona la uretra y dificulta el paso normal de la orina. Aunque muchas personas lo atribuyen al envejecimiento, los especialistas advierten que no debe ignorarse.

2. Flujo de orina débil

Otro signo frecuente es notar que el chorro de orina pierde fuerza. Algunas personas sienten que la orina sale lentamente o de manera interrumpida.

Este síntoma suele aparecer progresivamente, por lo que muchos hombres se acostumbran al cambio sin sospechar que podría existir un problema prostático.

3. Sensación de vejiga incompleta

Muchos pacientes describen una sensación incómoda después de orinar, como si la vejiga no se hubiera vaciado completamente.

Esa sensación constante puede provocar molestias durante el día y generar visitas repetidas al baño en intervalos cortos.

4. Goteo después de orinar

El goteo posterior a la micción también aparece entre las señales tempranas más frecuentes. Incluso después de terminar de orinar, pueden salir pequeñas cantidades de orina involuntariamente.

Aunque suele minimizarse por vergüenza o incomodidad, este síntoma puede indicar alteraciones en la próstata que necesitan evaluación médica.

5. Levantarse varias veces en la noche

Despertarse constantemente para ir al baño durante la madrugada es otra señal importante. Muchos hombres consideran normal levantarse una o dos veces por la noche, pero cuando esto ocurre repetidamente puede existir un problema prostático.

La necesidad frecuente de orinar afecta el descanso y puede empeorar la calidad de vida con el paso del tiempo.

6. Urgencia repentina para orinar

Algunos hombres sienten una necesidad urgente e inesperada de ir al baño, incluso con riesgo de no llegar a tiempo. Este síntoma ocurre porque la vejiga se vuelve más sensible debido a la presión que ejerce la próstata sobre las vías urinarias.

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