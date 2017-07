¿José Ron se puso violento e intentó ahorcar a su novia Daniela Álvarez?

El galán de telenovelas rompe el silencio sobre lo que pasó entre el y su pareja

José Ron se encuentra en medio de un escándalo tras la publicación de una revista que asegura que el actor se puso violento con su novia Daniela Álvarez e intentó ahorcarla durante la boda de Erika Zaba de OV7.

El actor de telenovelas aclaró la situación en donde varios medios mexicanos estuvieron presentes.

“Por supuesto que no, jamás en la vida voy a tocar a una mujer, se me hace muy grave lo que dice ahí porque me ponen como un drogadicto, violento, capaz de ahorcar o golpear o de maltratar a mi pareja“, dijo el actor de “Enamorándome de Ramón“.

“Evidentemente hubo un mal entendido sí, como cualquier pareja, no quiero llamarla discusión, pero si mal entendido, pero no por eso creo que se valga que se digan otras cosas”.

Te amo ❤️🍥 @dannalvz A post shared by José Ron (@joseron3) on Jul 1, 2017 at 5:13pm PDT

Mientras tanto la novia reconoció que si hubo una agresión física pero no de la manera en que lo describió la revista. “Es muy diferente un jaloneo a literal que me intentó ahorcar, eso no tiene nada que ver, eso es una violencia muy fuerte, un jaloneo se puede dar en una discusión y no tiene nada que ver, creo todo pareja normal discute”, agregó.