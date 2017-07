Eric Garner es recordado a tres años de su muerte en Staten Island

Familiares y activistas todavía clama justicia contra el policía que fue acusado de homicidio por estrangular al padre afroamericamp

Un centenar de personas rindieron homenaje a Eric Garner, el afroamericano que murió a manos de un policía blanco en julio de 2014, en un tercer aniversario que se celebró el lunes por la noche en la Primera Iglesia Bautista Corintia en Harlem.

Familiares, activistas y defensores públicos recordaron el fallecimiento de Garner con oraciones y cánticos, pero también aprovecharon el aniversario para discutir el problema dela violencia policial que azota al país.

Entre el centenar de participantes estuvo la esposa de Garner, Esaw, quien encabezó el acto junto a sus hijos Emery y Emerald. “Mi padre me enseño a ser un hombre”, dijo Emery a AM New York.

De manera paralela, amigos y familiares se reunieron en Staten Island cerca del lugar donde fue asesinado Garner, y medios locales hicieron eco de las palabras de la madre de Garner, Gwen Carr. “Estoy encantada de que todavía haya gente que nos apoye”, dijo ella. “Pero tengo que vivir con la pesadilla de que me hijo fue estrangulado hasta la muerte. Eso jamás se borrará“.

Qué pasó hace 3 años

Garner murió en julio del 2014 a manos del agente Daniel Pantaleo, quien le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida por el Departamento de Policía (NYPD) e ignoró las últimas palabras de la víctima: “No puedo respirar”. Pantaleo llevaba registradas siete quejas y 14 acusaciones por su comportamiento en el NYPD.

El trágico homicidio, como fue calificado por el médico forense, ocurrió en una esquina de una calle de Staten Island, en la que Garner estaba vendiendo cigarrillos de manera ilegal.

Un gran jurado de Staten Island se negó a acusar a Pantaleo por el crimen, y todavía mantiene su empleo en NYPD, aunque modificado. La Ciudad compensó a la familia de la víctima con $5.9 millones de dólares.

El Departamento de Asuntos Internos de la Policía reportó después del incidente que los sargentos Dhanan Saminath y Kizzy Adonis dijeron a sus superiores que los otros oficiales que intentaron arrestar a Garner “mantuvieron el control sobre el hombre”, cuya condición no parecía seria. Luego el video demostró que Garner alcanzó a repetir varias veces que no podía respirar, algo que ha sido adoptado como un lema en la lucha contra la brutalidad policial.