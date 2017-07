Ana Lorena Sánchez: “Me siento afortunada de tener de padrino a Don Francisco como conductora”

Cuenta cómo se prepara para su debut de la mano de los dos hombres fuertes del entretenimiento: Don Francisco y Raúl González

Este próximo 30 de julio a las 9/8 PM Centro, por la cadena Telemundo, cuando se de comienzo a ‘Gran Oportunidad’, Ana Lorena Sánchez hará oficialmente su debut como presentadora de la mano de los dos hombres más importantes del mundo del entretenimiento: Don Francisco como productor, y Raúl González como co-animador.

En exclusiva hablamos con la actriz mexicana que nos cuenta cómo se siente dando este nuevo paso en su carrera, y explica por qué ella y sus compañeros le piden al público que les den a ellos la ‘Gran Oportunidad’ de verlos en este nuevo show familiar de búsqueda de talento.

Pregunta: ¿Cómo te prepara para debutar oficialmente como presentadora?

Ana Lorena Sánchez: Yo no quiero que suene trillado, pero la verdad es que es una gran oportunidad para todos… Me siento sumamente afortunada de tener un padrino como Don Francisco para empezar esta fase de mi carrera como conductora. Mi pasión es la actuación, pero creo que la conducción me lleva a un contacto más directo con la gente, con el público, y recibir ese cariño de ellos ha sido siempre realmente increíble. Trabajar con Raúl González para mí también ha sido un sueño porque tengo un compañero que me apoya, que me ayuda, que me aconseja y que no me deja sola. Me siento muy muy bien arropada.

P:¿Qué consejos te ha dado Raúl González?

ALS: En todo momento me dice que me deje llevar, que me divierta , que respire y que confíe en mi misma, son cosas muy precisas pero que me han ayudado todo el tiempo a enfocarme en eso.

P: Ya las grabaciones han ¿cómo te sientes conduciendo?

ALS: Me encanta que en la conducción puedo ser yo, que la gente tenga un acercamiento un poco más personal a mi forma de ser. La conducción siempre me ha llamado la atención, sí mi pasión es la actuación y así he desarrollado mi carrera, pero no me gustaría dejar la conducción de lado, esta oportunidad de tenerla como opción y como posibilidad porque también me gusta.

P: ‘Gran Oportunidad’ es un show sano, familiar, ¿crees que faltan este tipo de programas en la televisión?

ALS: Sí, nosotros como latinos y como comunidad tenemos en nombre de la familia en alto, y me parece increíble poder prender una hora el domingo la televisión, antes de empezar la semana, con algo que no son malas noticias, que no es como tormento todo el tiempo de lo que estamos viendo últimamente. Es una hora para sentarte y dejarte sorprender, porque sacan unas cosas que no se de dónde, ni cómo le hacen. Para divertirte, relajarte y no perder esa costumbre de la familia. Tener un motivo no solo de prender una pantalla sino de comentar entre todos y disfrutar.

P: ¿Qué es lo que te ha sorprendido de lo que buscan los participantes?

ALS: Hay gente que viene a proponer algo que yo ni siquiera sabía que era un talento (risas). La variedad y lo original que puede ser la gente, las muchas nacionalidades. Y todos vienen apostándole a esa gran oportunidad y que se abran esas puertas para cumplir un sueño… Eso es lo más noble y bonito que he visto en el programa.

P: Además de este nuevo paso en tu carrera, ¿qué sientes de que detrás de esta etapa este la mano de quien más sabe de la televisión, Don Francisco?

ALS: Como actriz una vez que tu llegas a estar en frente de Don Francisco para que te entreviste es como que le da validez a tu carrera. Yo todavía no llego a sentarme en esa silla, pero tenerlo como maestro para mí es invaluable, porque es una persona que lleva trabajando con muchas personas de su equipo más de 20 años, y eso dice mucho de una persona, de su ética, de la profesión, de la lealtad que tiene él como profesional, y para mí ha sido un privilegio, un honor, lo tengo ahí al lado casi diario, y cuenta muchísimas anécdotas, y es familiar, y es abierto, y siempre tiene un consejo. Yo siempre lo veo y me lo quiero aventar en un abrazo porque es lo más grande que tenemos en la televisión.

P: ¿Qué le dices al público que tiene tanta variedad para elegir dentro y fuera de la televisión, para que este próximo 30 de julio les den a ustedes la ‘Gran Oportunidad’ de verlos?

ALS: Yo siempre le he dado gracias al público de Telemundo porque fueron los primeros en abrirme las puertas de su casa como actriz, espero que disfruten esta ‘Gran Oportunidad’ que tenemos todos los que estamos en le programa, y que se dejen sorprender, se dejen llevar y que se diviertan. Se sientan en familia, más que nada lo disfruten porque hay tantas cosas que ver.

Ana Lorena y Raúl González sería los presentadores de ‘Gran Oportunidad’ y contarán con un jurado de expertos cuya presidente es Alicia Machado. Roberto Tapia, Alexis Valdés y Noel Torres completan el equipo que decidirá quién ganará en cada episodio 5 mil dólares, para pasar a la final por los 50 mil dólares.

MIRA AQUÍ UN ADELANTO DEL SHOW:

Loading the player...