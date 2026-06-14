¿Sabías que puedes cobrar seis meses del Seguro Social en un solo pago?

Mientras millones de estadounidenses se muestran preocupados por su situación financiera durante la jubilación, existe una opción poco conocida del Seguro Social que permite recibir hasta seis meses de beneficios acumulados en un solo cheque.

Sin embargo, especialistas advierten que esta decisión puede tener consecuencias permanentes sobre los pagos mensuales futuros.

Una encuesta de AARP realizada en mayo reveló que el 60% de las personas mayores de 50 años teme no contar con suficiente dinero para cubrir sus gastos durante la jubilación.

A pesar de ello, solo el 32% de los trabajadores afirma sentirse bien informado sobre las decisiones relacionadas con el Seguro Social.

Entre esas alternativas se encuentra la posibilidad de solicitar un pago retroactivo único equivalente a hasta seis meses de beneficios.

¿Quién puede solicitar el pago acumulado?

La opción está disponible únicamente para quienes comienzan a recibir el Seguro Social después de haber alcanzado su edad plena de jubilación.

La Administración del Seguro Social establece esa edad según el año de nacimiento:

–66 años para quienes nacieron entre 1943 y 1954.

–66 años y 2 meses para quienes nacieron en 1955.

–66 años y 4 meses para quienes nacieron en 1956.

–66 años y 6 meses para quienes nacieron en 1957.

–66 años y 8 meses para quienes nacieron en 1958.

–66 años y 10 meses para quienes nacieron en 1959.

–67 años para quienes nacieron en 1960 o después.

Al alcanzar la edad plena de jubilación, los beneficiarios pueden cobrar el monto completo que les corresponde.

Quienes solicitan los beneficios antes de alcanzar esa edad pueden perder hasta un 30% de sus pagos mensuales.

Por el contrario, quienes retrasan el cobro reciben incrementos equivalentes al 8% anual hasta los 70 años.

Cómo funciona el pago retroactivo

Existe una cuarta alternativa: retrasar el inicio de los beneficios y posteriormente solicitar un pago acumulado por algunos de los meses no cobrados.

Según explicó Evan H. Farr, abogado especializado en derecho para adultos mayores del despacho Far Law Firm, al diario The Independent, la Administración del Seguro Social permite solicitar una suma global equivalente a hasta seis meses de pagos retroactivos.

Sin embargo, los expertos advierten que el dinero no es gratuito.

“Es mejor considerar la suma global como un intercambio, no como dinero gratis“, explicó Mark Sanaiha, fundador de la firma de gestión patrimonial Macallen Capital.

Ventajas de solicitar el pago único

El principal beneficio es contar con una cantidad importante de dinero de manera inmediata.

La suma podría utilizarse para cubrir emergencias médicas, pagar deudas acumuladas, reconstruir ahorros o liquidar préstamos con intereses elevados.

“Esto puede ayudarle a pagar facturas, reconstruir sus ahorros o incluso utilizarlo para pagar préstamos o tarjetas de crédito con intereses altos”, señaló Farr.

Las desventajas que pueden durar toda la vida

El principal inconveniente es que el pago mensual futuro se reduce.

Por ejemplo, una persona que tendría derecho a recibir $2,500 al mes podría ver reducido su beneficio a aproximadamente $2,300 después de solicitar el pago acumulado.

Además, esa reducción también afecta los beneficios para el cónyuge sobreviviente.

“Un beneficio más bajo también significa un beneficio por sobrevivencia más bajo para el cónyuge”, explicó Sanaiha en declaraciones a The Independent.

Si una persona recibe $2,500 mensuales y fallece después de jubilarse, su cónyuge podría tener derecho a recibir esa misma cantidad.

Sin embargo, si el beneficiario redujo su pago a $2,300 tras solicitar la suma global, el beneficio para el sobreviviente también disminuiría.

La Administración del Seguro Social señala además que los cónyuges de personas que reclaman beneficios antes de la edad plena de jubilación pueden recibir entre el 71% y el 99% del beneficio correspondiente.

También puede generar impuestos

Otro aspecto importante es que los pagos retroactivos se consideran ingresos y normalmente están sujetos a impuestos.

George Dimov, propietario de la firma Dimov Tax, indicó que trabajar junto a un especialista fiscal puede ayudar a reducir la carga tributaria derivada de recibir una suma importante en un solo año.

Por ello, los expertos recomiendan analizar cuidadosamente las necesidades financieras inmediatas y el impacto a largo plazo antes de optar por esta alternativa del Seguro Social.

Sigue leyendo:

– La inflación de 4.2% supera el aumento del Seguro Social y recorta el poder de compra de 75 millones de personas

– El Seguro Social adelanta su fecha crítica un año y podría reducir los pagos a millones de beneficiarios