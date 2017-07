Vota por líderes latinos

Vota antes del 18 de agosto de 2017

Juan P. García (Sacramento, CA), nominado por California Hispanic Chambers of Commerce Foundation

Juan es un hombre de muchos talentos y mucha ambición. Su liderazgo se ve reflejado en las causas que apoya: igualdad para la comunidad LGBT, más derechos para personas indocumentadas, y la promoción de diversidad y multiculturalismo. La organización California Hispanic Chambers of Commerce Foundation respalda las metas de Juan. Vota para que Juan logre ser el Coors Light Líder del Año 2017 y gane $25,000 para que continúe alentando a los latinos a seguir adelante. coorslightlideres.com

“Los jóvenes de hoy están llenos de energía, ideas, y ven el mundo con nuevos ojos. Me motivo cada vez que veo a líderes jóvenes llegar a sus metas o aprender algo nuevo. Me inspira y me hace sentir optimista que nuestro futuro económico y político está en las manos de esta generación a la que hemos apoyado todos”, comentó Juan García.