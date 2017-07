Video: Así reaccionó Laura Bozzo cuando le preguntaron por Cristian Zuárez

Mira qué dijo la conductora peruana ante los cuestionamientos de la prensa sobre su expareja

Para Laura Bozzo el tema de la infidelidad de su expareja Cristian Zuárez es un caso cerrado.

Durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa, la peruana aseguró que para ella eso ya está en el pasado y que ni siquiera va a perder el tiempo hablando de eso otra vez.

“Mal momento, ¿señores? ¿Yo pasando por un mal momento? ¡No, no, no!”

“Mal momento fue cuando me cortaron el intestino, estuve 6 meses con un hueco en la barriga y estuve al borde de la muerte. Dios me dio la vida nuevamente. Gracias a Dios que me bendijo con esta nueva vida, y en cuanto a lo demás, como diría mi amiga la Dra. Polo, “¡Caso cerrado!“, agregó.

Ante la insistencia de la reportera por saber cómo se sentía Laura por la traición de quien fue su pareja por 16 años, Bozzo dejó en claro que le vale.

“Capítulo cerrado, las historias se cierran y se escriben las nuevas historias”.

“¿Cómo puedo yo sentirme mal si tengo tanta gente a la que ayudo?”, agregó la “Señorita Laura”.

En su entrevista en el Aeropuerto, la rubia aprovechó para tomarse fotos con todos los que la reconocían y dijo estar agradecida por el cariño del público ante este difícil momento.

POR: Elizabeth García

Mira aquí la entrevista: