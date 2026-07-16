Pariente arrestado por mujer ultimada dentro de su auto en Nueva York

Michael Foster fue arrestado como sospechoso de haber baleado fatalmente a Julia Anderson (39) dentro de su vehículo estacionado afuera de su trabajo en El Bronx (NYC).

Foster, de 58 años, fue detenido ayer y acusado de homicidio y posesión ilegal de armas por el crimen sucedido cerca de las 11:55 p.m. del lunes alrededor de las avenidas Nereid y Murdock en Wakefield. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

NYPD ha divulgado pocos detalles sobre el caso. Una fuente policial describió al sospechoso como un pariente de la víctima, sin identificar el vínculo exacto. Foster vivía con Anderson y la madre de ella en su casa de Mount Vernon, a aproximadamente una milla del lugar donde fue asesinada. El atacante huyó de la escena en un ciclomotor. No está claro el motivo del crimen ni cómo el sospechoso fue rastreado.

“Foster mantuvo la cabeza baja y no hizo declaraciones mientras era sacado esposado de la comisaría del Precinto 47 y subido a un vehículo sin distintivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)”, describió Daily News.

Los disparos se efectuaron a través de la ventanilla del pasajero de un Jeep Grand Cherokee e impactaron a Anderson, quien aparentemente ocupaba el asiento del conductor. Tras ser baleada la víctima salió tambaleándose de su Jeep y fue encontrada tendida en el suelo junto a su vehículo, informó la policía. Más tarde la declararon muerta en el hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, precisó ABC News.

Anderson estaba cerca de cumplir 40 años, no tenía historial criminal y al ser ultimada acababa de terminar su jornada laboral como cuidadora en una sede de Institutes of Applied Human Dynamics -residencia para adultos con discapacidades del desarrollo- y se supone que iría a su casa.

A principios de junio NYPD celebró que el crimen estaba 10% a la baja en la ciudad en la víspera del Mundial 2026, pero ahora en la semana final del torneo varios homicidios callejeros han sacudido la urbe.

La noche del viernes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y dos jóvenes resultaron heridos. La mañana del domingo Leonardo Sánchez, inmigrante dominicano de 46 años, murió apuñalado durante una aparente disputa con varias personas en una acera en Fordham, El Bronx (NYC).

Nadie ha sido detenido en ninguno de estos dos casos ni se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El año pasado Rashid Ali Bynum fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con la muerte de Eunice Dwumfour, joven concejal republicana baleada dentro de su auto, afuera de su hogar en Nueva Jersey en 2023. La fiscalía dijo que Bynum conocía a Dwumfour de la iglesia donde ella era pastora. Las señales de su teléfono celular mostraron que el sospechoso viajó de Virginia a Nueva Jersey y luego de regreso a Virginia tras el crimen.