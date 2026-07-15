Reventa para el España vs. Argentina en el MetLife supera los $30.000 dólares

Presenciar la histórica final del Mundial 2026 entre España y Argentina este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium requerirá un esfuerzo económico sin precedentes.

A solo cuatro días del pitazo inicial, las entradas en las plataformas de reventa autorizadas de EE. UU. han alcanzado niveles astronómicos, consolidando este partido como uno de los eventos deportivos más caros de la historia reciente.

Con la taquilla regular completamente agotada en los canales oficiales de la FIFA, la reventa y los paquetes de hospitalidad exclusiva se han convertido en la única vía para los miles de aficionados que sueñan con ver coronarse a su selección.

La locura de la reventa

Los portales de intercambio y reventa de entradas más populares de Estados Unidos muestran cifras prohibitivas para el espectador promedio. Dependiendo de la plataforma, los costos de los boletos varían.

Por ejemplo en Tickpick la entrada más económica se encuentra en $7,000 dólares, mientras que la más cara se cotiza en $39,000. Por otro lado, en la plataforma StubHub, la entrada más barata se puede conseguir en $8,000 dólares, mientras que la más cara se puede comprar por $35,000.

Para quienes buscan comprar directamente a la organización, la página oficial de la FIFA ya no cuenta con asientos estándar. El ente rector del fútbol mundial únicamente ofrece las codiciadas entradas de Hospitality.

Estos pases premium incluyen ubicaciones privilegiadas en el estadio con la mejor visibilidad, acceso a áreas reservadas y servicio exclusivo de comida y bebidas de alta gama. Sus costos son:

Rango básico premium: Entre $15.000 y $17.000 dólares por persona.

Entre por persona. Rango intermedio: Alrededor de $29.000 dólares .

Alrededor de . La experiencia ultra-premium: Hasta $57.000 dólares por asiento.

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