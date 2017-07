El Condado de la Salsa baila al ritmo del progreso y bienestar

El Bronx, marcado por años con el estigma de la violencia, hoy respira otros aires con mayor presencia de la comunidad dominicana y sigue mejorando su imagen con avances visibles

Durante muchos años el condado de El Bronx cargó a cuesta el estigma de ser un lugar sin Dios ni ley en la Gran Manzana, al que resultaba peligroso siquiera acercarse. Esa era la percepción de muchos neoyorquinos, porque así lo mostraban los indices de criminalidad y películas de Hollywood, en las cuales todo lo malo en Nueva York pasaba ese condado.

Pero esa época quedó atrás, como afirman los propios residentes del Condado de la Salsa. Freddy González, quien vive en la calle Fordham, asegura haber sido testigo de cómo El Bronx pasó de ser una zona tenebrosa a un condado muy vivible.

“Antes esto por acá era malo… era malísimo. Pero esto ha mejorado y ahora ta’ bueno”, comenta el dominicano, quien reside en ese condado desde el 2001. “Esto ya no está tan peligroso, la gente se la busca, hay más trabajo, más policías, más chamaquitos estudiando… es un sitio amable. El Bronx es querido y yo por ningún lado me he hallado en problemas”.

Niorka Acosta, quien vive y trabaja en El Bronx, tiene la misma percepción y afirma que basta con andar por las calles más transitadas de ese condado para notar que el miedo que había antes ya no ronda tanto a la gente. La dominicana destaca que además de la prosperidad económica que ha traído el aumento de negocios, las acciones de la Ciudad y las autoridades del condado han sido muy beneficiosas.

“Para mí El Bronx está mejorando en todo sentido. Ahora hay programas para ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo y la seguridad está mejor que hace 10 años, aunque en ese sentido necesitamos un poquito más, porque en muchos lugares a cierta hora todavía da susto, especialmente por las drogas que hay en las calles”, comenta la madre. “El Bronx va por buen camino y nosotros los dominicanos le damos sabor a esto porque nos gusta mucho trabajar. Somos una comunidad que aprendemos el idioma rápido para salir adelante, porque como yo le digo a mi hija, nosotros somos latinos, somos minoría, y necesitamos educarnos para que se nos abran más puertas”.

Y precisamente el presidente de El Bronx, Rubén Díaz Jr., destaca que ha sido en buena parte la inversión que se ha hecho en su condado, lo que ha ayudado a cambiar no solo el rostro de esa parte de la ciudad sino la actitud de las más de 1 millón y medio de personas que residen allí, de los cuales el 55% son hispanos.

“Desde el 2009, hemos invertido $51,879,000 de fondo capital para el desarrollo de 1,589 nuevas unidades de viviendas, a través de todo el condado. Hemos contribuido a la creación de 7,772 nuevas unidades de viviendas para personas de bajos recursos y hemos reducido la tasa de desempleo a la mitad”.

El político, de origen puertorriqueño, destacó que actualmente más de 100,000 residentes del condado que antes no tenían trabajo hoy poseen un empleo fijo.

“Pero no se trata solamente de nuevo desarrollo, nuevos empleos y nuevas viviendas. Se trata de una nueva forma de pensar y una nueva imagen”, dijo Díaz. “Estamos cambiando cómo las personas se sienten y piensan sobre este condado. Estamos elevando las expectativas en todas las facetas de las vidas de los residentes de El Bronx”.

Condado de la ‘Bachata’

La senadora estatal Marisol Alcántara, de origen dominicano, asegura que El Bronx se ha convertido en el nuevo corazón de los dominicanos, quienes han puesto un notorio sello en ese condado, donde se estima que viven más de 300,000 quisqueyanos.

“Es la gente del Bronx y su cultura lo que lo hace tan atractivo, y espero que los dominicanos puedan reunirse con los residentes de todas las etnias para construir un nuevo lugar asequible, seguro, vibrante y con una mentalidad comunitaria que honre las contribuciones de los que vinieron antes”, dijo la líder política, reconociendo los progresos del Condado de la Salsa que según muchos residentes hoy se ha vuelto el Condado de la Bachata.

“El Bronx ha recorrido un largo camino en las últimas décadas, y esto es en gran parte debido a los residentes de la ciudad que se unen y toman medidas para desalentar el crimen y mejorar sus vecindarios. El Bronx está floreciendo con jardines comunitarios, emprendimientos artísticos y nuevas oportunidades”, asegura Alcántara.

Asimismo el presidente del Comité de Transporte del Concejo, Ydanis Rodríguez, también dominicano, afirma que los quisqueyanos han sido fundamentals en el progreso del condado.

“La comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, como todos los latinos aquí presentes, continúa desempeñando un papel relevante”, aseguró el político. “Las cifras cada vez mayores en el Bronx han ayudado a traer una nueva vitalidad y junto con nuestros hermanos y hermanas latinos de otros orígenes están abriendo nuevos negocios, llenando nuestras escuelas y apoyando la economía de nuestra ciudad”.

Anthony Marcelino, quien llegó desde República Dominicana hace 20 años, no niega que la presencia de sus paisanos en El Bronx le ha dado un nuevo rostro al condado.

“Somos muchos viviendo aquí y la mayoría somos trabajadores y emprendedores que hemos ayudado a crear un nuevo ambiente”, comentó el joven. “Tenemos negocios, damos más trabajos, hay más restaurantes y por dondequiera que se camine estamos ahí ayudando a cambiar y mejorar a El Bronx”.

Seguridad, trabajo y educación

La administración del alcalde Bill de Blasio también afirma que El Bronx pasa por un gran momento y así lo respaldan cifras como la reducción del crimen en 5% comparado con el 2016, un plan policial de trabajo con la vecindad, donde los uniformados trabajan de la mano con la comunidad y la seguridad en las viviendas públicas, donde se han instalado 3,163 cámaras en 43 unidades.

“No cabe duda que El Bronx está pasando por un renacer increíble, desde la expansión de oportunidades económicas hasta inversiones en vivienda asequible, escuelas, parques y seguridad para todas las familias”, comentó Jessica Ramos, vocera de la Alcaldía, quien destacó que la Ciudad ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en El Bronx.

La administración De Blasio también destaca que el desempleo disminuyó más que en los otros condados, que hay una tasa de crecimiento laboral del 4.7%, y que los negocios de mujeres y minorías han aumentado en 25%. Asimismo anunció que para el otoño cada distrito escolar de El Bronx tendrá instructores para asegurar que todos los niños de 2 grado sepan leer y habrá un aumento de recursos para que los estudiantes de secundaria, quienes aumentaron en ese condado en 6% los indices de graduación, tengan un plan de estudios universitarios.

En el tema de vivienda, el alcalde De Blasio asegura que en El Bronx se están preservando 10,858 apartamentos y construyendo otras 7,583 unidades. En cuanto a vías se han repavimentado 500 millas y rellenado 240,000 baches, y siendo El Bronx un condado con muchos parques, se invertirán en ellos $285 millones.