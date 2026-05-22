Aumentan las “casas zombie” en EE.UU.: qué son y qué estados están más afectados

Las llamadas “casas zombie” volvieron a crecer en Estados Unidos. Son viviendas que están en proceso de ejecución hipotecaria, pero que fueron abandonadas por sus propietarios antes de que termine el trámite legal. El resultado suele ser una propiedad vacía, sin mantenimiento y con impacto directo en el barrio donde se encuentra.

Según el reporte del segundo trimestre de 2026 de ATTOM, una firma especializada en datos inmobiliarios, el número de propiedades zombie aumentó en 38 estados y Washington D.C. frente al trimestre anterior. El informe analizó 104.9 millones de propiedades residenciales en todo el país. De ese total, 245,376 estaban en proceso de foreclosure y 8,312 eran consideradas zombie foreclosures.

El dato muestra un repunte, pero no una crisis masiva. Las casas zombie representan el 3.4% de las propiedades en proceso de ejecución hipotecaria, apenas por encima del 3.3% registrado en el primer trimestre de 2026 y también del segundo trimestre de 2025.

Un nuevo reporte de ATTOM muestra que las viviendas abandonadas en proceso de ejecución hipotecaria subieron en 38 estados y Washington D.C. durante el segundo trimestre de 2026. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué es una casa zombie

Una “casa zombie” es una vivienda que queda en una especie de limbo: el propietario se fue, pero el proceso de ejecución hipotecaria todavía no terminó. Eso significa que la propiedad puede quedar vacía durante meses, deteriorarse, acumular deudas o convertirse en un problema para vecinos y autoridades locales.

Este tipo de viviendas preocupa porque puede afectar el valor de las propiedades cercanas, generar gastos de mantenimiento para las ciudades y acelerar el deterioro de ciertas zonas si el fenómeno se concentra en un mismo barrio.

Aun así, el reporte de ATTOM marca una diferencia importante: el aumento ocurre en un contexto donde la tasa general de vacancia residencial se mantiene estable. En el segundo trimestre, había casi 1.4 millones de viviendas vacías en Estados Unidos, equivalentes al 1.3% del parque residencial analizado.

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Los estados donde más aumentaron

Entre los estados con al menos 100 propiedades zombie, los mayores aumentos trimestrales se registraron en:

Georgia: subió 98%, hasta 101 propiedades.

North Carolina: subió 67.2%, hasta 102.

Indiana: subió 42%, hasta 294.

Iowa: subió 35.5%, hasta 126.

South Carolina: subió 15.4%, hasta 150.

En sentido contrario, solo dos estados con al menos 50 propiedades zombie registraron caídas: Washington, con una baja de 13.1% hasta 53 viviendas, y New York, con una baja de 2.2% hasta 1,352 propiedades zombie.

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Qué ciudades aparecen más afectadas

El informe también identificó áreas metropolitanas con tasas más altas de viviendas zombie dentro del universo de propiedades en foreclosure. Entre las más destacadas aparecen:

Cedar Rapids, Iowa: 13.2%.

Wichita, Kansas: 12.9%.

Youngstown, Ohio: 11.4%.

Cleveland, Ohio: 10.9%.

Akron, Ohio: 10.6%.

Estos porcentajes no significan que una de cada diez viviendas de esas ciudades esté abandonada. Indican la proporción de propiedades en ejecución hipotecaria que están vacantes y entran en la categoría de zombie foreclosure.

Por qué están aumentando

El repunte coincide con un mercado inmobiliario más presionado por tasas hipotecarias elevadas, costos de vivienda altos y un retorno gradual de las ejecuciones hipotecarias tras años de niveles reducidos. En abril de 2026, ATTOM reportó 42,430 propiedades con algún tipo de filing de foreclosure, un aumento anual de 18%, aunque con una baja mensual frente a marzo.

Una “casa zombie” es una vivienda que queda en una especie de limbo: el propietario se fue, pero el proceso de ejecución hipotecaria todavía no terminó. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Eso ayuda a explicar el movimiento: cuando suben los procesos de foreclosure o juicio hipotecario, también puede crecer el número de viviendas que quedan vacías antes de que el trámite termine. Pero los datos todavía están lejos de los niveles asociados a una crisis inmobiliaria generalizada.

Estados con más viviendas vacías

Más allá de las casas zombie, ATTOM también midió la tasa general de propiedades residenciales vacantes. Los estados con mayor proporción de viviendas vacías en el segundo trimestre fueron:

Oklahoma: 2.4%.

Kansas: 2.4%.

Alabama: 2.2%.

West Virginia: 2.1%.

Missouri: 2.1%.

La vacancia general es un indicador distinto al de las casas zombie. Una vivienda puede estar vacía por muchas razones: venta, alquiler, remodelación, segunda residencia o transición entre ocupantes. En cambio, una zombie foreclosure implica abandono dentro de un proceso de ejecución hipotecaria.

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Un fenómeno pequeño, pero con impacto local

A nivel nacional, las casas zombie son una parte reducida del mercado. Las 8,312 viviendas identificadas representan una fracción mínima dentro de los más de 104 millones de inmuebles residenciales analizados por ATTOM.

El problema aparece cuando se concentran en determinadas zonas. Una casa abandonada puede atraer vandalismo, generar problemas de seguridad, deteriorar la imagen del vecindario y presionar a la baja los valores cercanos. Por eso, aunque el número nacional no sea enorme, el impacto puede sentirse con fuerza en comunidades específicas.

El aumento de las casas zombie en 38 estados muestra que las ejecuciones hipotecarias siguen normalizándose después de varios años de actividad reducida. Pero los datos también obligan a matizar: no se trata de una ola nacional de abandono de viviendas, sino de un crecimiento moderado dentro de un segmento pequeño del mercado.

Para compradores, vecinos y gobiernos locales, el punto clave está en mirar dónde se concentra el fenómeno. Las casas zombie no dominan el mercado inmobiliario de Estados Unidos, pero, cuando aparecen en determinados barrios, pueden convertirse en una señal temprana de deterioro económico y urbano.

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