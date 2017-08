María Elena Salinas: Jorge Ramos y otros famosos reaccionan a su salida de Univision

Mira lo que dijeron sus amigos

Minutos después de que María Elena Salinas anunciara su salida de Univision, sus colegas y otros famosos se volcaron a las redes sociales para expresar sus sentimientos, otros su admiración, dejarle un mensaje de agradecimiento o compartir una enseñanza que aprendieron al lado de la querida periodista.

Su compañero de Noticias Univision Jorge Ramos, Pamela Silva Conde, Tony Dandrades, Borja Voces y más reaccionan de esta manera al sorpresivo anuncio.

Hoy @MariaESalinas anunció el fin de una era. Hizo historia y cambió muchas vidas. Fueron 30 años juntos. Nos va a hacer mucha falta. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 3 de agosto de 2017

Agradecida @MariaESalinas, en estos 36 años le abriste las puertas a una nueva generación de periodistas. Grande! https://t.co/HsPQVK7nrz — Mariana_Atencio (@marianaatencio) 3 de agosto de 2017

Este #TBT va dedicado a @mariaesalinas Trabajar a su lado ha sido siempre una gran lección, un enorme privilegio y un inmenso placer. "Luchen por sus sueños.. nunca es demasiado tarde." #endofanera #bebrave #dream A post shared by Pamela Silva Conde (@pamelasilvatv) on Aug 3, 2017 at 4:05pm PDT

¡Cómo te vamos a extrañar mi @mariaesalinas! Gran ejemplo como periodista y como persona. ¡Te quiero amiga! ❤️ ¡Muchos éxitos! #NuncaEsTarde #TeQueremos A post shared by Borja Voces (@borjavoces) on Aug 3, 2017 at 4:19pm PDT

Te extrañaremos mi querida @mariaesalinas abrazos desde México A post shared by Tony Dandrades (@tdandrades) on Aug 3, 2017 at 5:11pm PDT

Por otra parte, luego del anuncio, María Elena Salinas nos envió una declaración por medio de su publicista, Blanca Tellería, que dice lo siguiente:

“Como anuncié en Noticiero Univision, después de más de 36 años con Univision, he decidido que es hora de cambiar de rumbo y comenzar una nueva etapa en mi carrera. Me dedicaré a ser una periodista y productora independiente, y a mi trabajo filantrópico, entre otras cosas. Me emociona este nuevo capítulo donde podré realizar nuevos proyectos, llegando a nuevas y diversas audiencias en múltiples plataformas. Me llevo conmigo una abundancia de experiencias adquiridas durante más de 3 décadas, y la dicha de haber compartido con un maravilloso equipo de periodistas.

Ha sido un privilegio informar y empoderar a la comunidad hispana, y haber sido testigo de su impactante crecimiento y la huella indeleble que está dejando en este gran país. Juntos, hemos hecho historia. Les agradezco la confianza y el cariño que han depositado en mí y en la gran familia de Univision. Quiero que sepan que mientras tenga voz seguiré usándola para velar por ustedes. Continuaré con mis labores hasta finales de año. Mientras tanto, aún tengo muchas noticias por presentar en Noticiero Univision y muchas historias que contar en ‘Aquí y Ahora'”.