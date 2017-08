Aaron Carter revela su bisexualidad abiertamente con un emotivo mensaje

El cantante publicó un mensaje en Twitter que sorprendió a sus admiradores

El cantante Aaron Carter, hermano menor del Backstreet Boy Nick Carter, anunció este sábado en Twitter que es bisexual.

“Esto no me causa vergüenza, sólo un peso y una carga que he tenido por mucho tiempo y que me gustaría quitarme. Estoy en la industria del entretenimiento desde muy joven y cuando tenía alrededor de 13 años empecé a sentirme atraído por hombres y mujeres.

“Hubo unos años en los que lo pensé, pero fue hasta que tenía 17 años, y que ya había tenido algunas relaciones con mujeres, cuando tuve una relación con un hombre hacia quien me sentía atraído y con quien había trabajado y crecido“, escribió.

Este domingo, el sitio web People reportó que el intérprete de “Aaron’s Party (Come Get It)” y su novia Madison Parker terminaron su noviazgo.

“Aaron y Madison se quieren y se respetan mucho el uno al otro. Fue una decisión mutua y la declaración personal de Aaron habla por sí sola. Ahora, de regreso a la música“, dijo el representante de Carter al portal.

Carter y Parker fueron arrestados en julio en Georgia por presunta posesión de marihuana y, en el caso del cantante, por conducir bajo la influencia de la sustancia.