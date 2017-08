Camila Cabello dio a conocer una canción dedicada a su Cuba natal

La exintegrante de Fifth Harmony sumó dos temas a su álbum debut, y desató la locura de sus seguidores

Camila Cabello tenía todo para sobresalir, sólo necesitaba del empujón que fue Fifth Harmony para darse a conocer y luego “cortarse sola”. Así lo hizo en diciembre pasado, cuando anunció su salida de grupo femenino para emprender su propio camino (aún a costa de ganarse el odio de sus ahora excompañeras).

Sin perder el tiempo, la cantante se puso a trabajar en la grabación de su primer disco, The Hurting. The Healing. The Loving., que verá la luz en septiembre de este año. El 19 de mayo lanzó su primer single, “Crying in the club”, que tuvo muy buena recepción por parte de sus fans. Y, ahora, Camila adelantó dos nuevas canciones, “Havana” y “OMG“.

Pese a la licencia idiomática, el primero de estos dos temas está dedicado a La Habana, el lugar en el que pasó su primera infancia.

“La mitad de mi corazón está en Havana“, reza la letra con cierta nostalgia: Cabello vivió hasta los 5 años en la capital cubana, poco antes de mudarse a México para instalarse junto a su familia en Estados Unidos. Los sonidos de una trompeta no hacen más que reforzar los aires caribeños en su homenaje musical.