Comisionado residente celebra primer auspicio de republicano en el Senado para transición a SNAP en Puerto Rico

NUEVA YORK – El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, celebró que un primer republicano en el Senado, Roger Wicker, coauspiciara la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico que busca facilitar la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en la isla.

A través de un breve discurso el jueves en el pleno de la Cámara de Representantes, Hernández catalogó el patrocinio de Wicker, de Mississippi, como uno histórico.

“La alimentación es un derecho básico. Puerto Rico no es elegible a SNAP. Como resultado, mucha gente, incluyendo nuestros estudiantes tienen que escoger entre comprar un libro o comida. Estamos trabajando para cambiar eso y hoy tengo una noticia muy importante. Por primera vez en la historia, tenemos un republicano coauspiciador en el Senado”, planteó.

“Yo quiero agradecer al senador Roger Wicker por unirse a la senadora (Kirsten) Gillibrand y a otros 17 demócratas para extender la justicia nutricional a Puerto Rico”, añadió el comisionado quien presentó la legislación hermana en la Cámara (H.R.5168).

También agradeció a los representantes que endosaron el H.R.5168.

“La lucha continúa, progresa y la gente tiene esperanza”, concluyó.

Durante el mensaje, el comisionado cargó un birrete de graduación que le habían entregado estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que leía “Quiero graduarme sin hambre”.

En un comunicado posterior, Hernández indicó que el auspicio fue resultado de reuniones que mantuvo en su oficina con el republicano la semana pasada.

“El impulso para la transición del PAN al SNAP es real y va en aumento. En primer lugar, logramos un incremento de $78 millones en el proceso de asignaciones presupuestarias, superando los $48 millones obtenidos el año pasado. En segundo lugar, mi proyecto de ley cuenta con más del doble del apoyo que tuvo durante el periodo legislativo anterior. Y, finalmente, hoy hemos conseguido que un republicano se una al proyecto de ley del Senado por primera vez”, destacó Hernández a través de las declaraciones escritas.

A juicio del legislador puertorriqueño, el respaldo de Wicker abre un camino que antes no existía y suma una voz republicana a la iniciativa.

Con el auspicio de Wicker, ya suman 19 los senadores que se comprometieron con la medida mediante la que se busca avanzar con el cambio de programas.

En ese cuerpo legislativo, la demócrata de NY es quien lleva la batuta de los esfuerzos.

Gillibrand, junto al líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer (NY), y John Fetterman (Pennsylvania), presentaron en marzo pasado “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act”.

En un mensaje por la red social X el pasado 15 de mayo, Gillibrand indicó que “la exclusión de Puerto Rico del programa SNAP ha castigado a los puertorriqueños, privándolos de beneficios nutricionales esenciales y de miles de millones de dólares en fondos para la isla”.

La demócrata argumentó que la delegación republicana ha “mostrado escaso apoyo para reformar la asistencia nutricional en Puerto Rico”.

“Me mantengo firme en mi compromiso de luchar por ello en la Ley Agrícola (Farm Bill) y de asegurar que los puertorriqueños cuenten con los mismos beneficios que se otorgan a los demás estadounidenses”, aseguró.

A preguntas de El Diario en marzo, la senadora cuestionó el discurso de los republicanos con relación al costo de la implementación de SNAP en Puerto Rico con base en cálculos de la Oficina de Presupuesto Congresional que la estiman en unos $1,000 millones.

“Esos son argumentos falsos. El presidente (Donald) Trump está gastando $1,000 millones todos los días en bombas en Irán. Así que él, milagrosamente, encuentra $1,000 millones al día para eso. Yo creo que él puede encontrar el dinero para asistencia nutricional para puertorriqueños”, respondió.

En la Cámara, la legislación cuenta con 64 coauspiciadores, 57 demócratas y siete republicanos.

El comisionado residente introdujo el H.R.5168 el 8 de septiembre.

En la conferencia de prensa para anunciar la medida estuvo presente la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Unas 40 organizaciones se han agrupado bajo la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico para cabildear a favor de la transición del PAN al SNAP en la isla.

Otras que respaldan el proyecto son: Feeding America, Walmart Puerto Rico, Food Research & Action Center (FRAC), Bread for the World, Share Our Strength, MAZON: A Jewish Response to Hunger, UnidosUS, League of United Latin American Citizens (LULAC), Hispanic Federation, NALEO Educational Fund, Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI), Academy of Nutrition and Dietetics, American Heart Association, National Hispanic Medical Association (NHMA) y el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional del Bipartisan Policy Center.

La transición fue excluida de la versión de la “Farm Bill” o Ley de Agricultura que aprobaron los republicanos en la Cámara a finales de abril. El camino de la legislación en el Senado es incierto.

Sin embargo, la Administración González destacó la inclusión de lenguaje a favor de la transición en el reporte del Comité de Agricultura que acompañó el H.R. 7567 en la Cámara Baja.

Argumentaron en un comunicado que el reporte (H. Rept. 119-620, Book 1) expresa “apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. Añaden que en el texto se alienta a Puerto Rico y el Departamento de Agricultura federal (USDA) a “continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.

La medida que encabezan Gillibrand y Hernández enmendaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para hacer la transición de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria y para otros fines.

La iniciativa legislativa dispone para una transición en un periodo mínimo de 10 años.

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