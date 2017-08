Video: Diego Luna revela porque no le gusta el aguacate

Hay una simple razón por la cual el actor no consume la fruta

¿A quién no le gusta el aguacate? Si le haces esa pregunta a Diego Luna, el contestaría que no por una simple y sencilla razón… es un rebelde.

“Yo no como aguacate”, dijo el actor de cine a Vanity Fair. “Le ponen aguacate a todo entonces lo que hago es hacerlo a un lado y regresarlo”.

Luna explicó porque no le gusta comer la fruta.

“Imagínate que cuando naces te dicen, ‘esto es lo mejor’, y está en todos lados. Hay helados, mascarillas, jabones … hasta mi papá vive en la Calle Agucate, y no es broma, está en todos lados. Entonces cuando eres un poco rebelde dices, ‘a la ch****, yo no voy a comer aguacate’. Así es como era de niño y así me quedé”.

