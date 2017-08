Chris Brown enfurece a fans de Rihana por comentar en esta foto sexy

El rapero es uno de los muchos que se ha quedado de piedra al ver el atrevido modelito que la de Barbados lució en el festival de su tierra natal

Hace unas semanas, Rihanna se convirtió en el tema de conversación preferido de las redes sociales después de que algunos quisieran intuir un ligero aumento de peso cuando posó ante los medios en la alfombra roja de la premiere de ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’, película en la que cuenta con un pequeño papel.

Pues bien, ahora la intérprete de Barbados parece haberse propuesto demostrar al mundo que, con o sin más curvas, el suyo sigue siendo uno de los cuerpos más envidiables del panorama musical aprovechando el festival ‘Crop Over’ que se celebraba este fin de semana en su tierra natal, del que es asidua y para el que este año ha elegido uno de sus modelitos más reveladores hasta la fecha en el que había más plumas que tela.

La artista reveló este lunes el atuendo que había lucido para la ocasión: un escueto bikini de pedrería que completó con unas medias con joyas incrustadas, un sinfín de joyería en formas de brazaletes y collares, unas coloridas alas y una nueva melena color turquesa.

Las imágenes que compartió en su perfil de Instagram posando con su atrevido look revolucionaron la esfera virtual, atrayendo los piropos de sus fans y obligando a más de uno a tragarse sus palabras y reconocer que la cantante sigue siendo uno de los mayores sex symbols del mundo.

Entre los muchos comentarios que no tardaron en llegarle, destacaba especialmente uno de Chris Brown, expareja de Rihanna y con quien mantuvo una tensa relación sentimental marcada por la agresión que sufrió a manos suyas en 2009.

El rapero no dudó en expresar su opinión sobre el aspecto de su antigua novia recurriendo para ello al emoticono de dos ojos abiertos de par en par, pero su ocurrencia no gustó a los fans más recelosos de la arista, quienes en seguida le afearon su gesto pidiéndole que no tratara de inmiscuirse de nuevo en la vida de su ídolo.

Otros se atrevieron incluso a tratar de involucrar en el asunto a Drake, con quien se ha relacionada a Rihanna en multitud de ocasiones a lo largo de los últimos años, para exigirle que interviniera en la situación, algo que sobra decir que este decidió no hacer.