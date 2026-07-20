Pago de hasta $994 del Seguro Social ya tiene fecha: ¿quiénes lo recibirán?

Los beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a agosto de 2026. Aunque este beneficio normalmente se deposita el primer día de cada mes, en esta ocasión el calendario tendrá un ajuste debido a que esa fecha coincide con un fin de semana.

El depósito llegará antes de lo habitual

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará los pagos de agosto el próximo 31 de julio, ya que el 1 de agosto caerá en sábado.

Las reglas del programa establecen que cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un día festivo federal, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior.

Por ello, los beneficiarios recibirán su dinero un día antes de que inicie agosto.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

El programa de Ingreso Suplementario de Seguridad está dirigido a personas con ingresos y recursos económicos limitados que cumplen con ciertos requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran las personas ciegas, quienes tienen 65 años o más y aquellas que cuentan con una discapacidad que cumple con los criterios del programa.

Además de cumplir con esas condiciones, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a alguna de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Asimismo, deben residir en alguno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte. También es requisito no permanecer fuera del país durante un mes calendario completo ni por 30 días consecutivos.

Estos son los montos máximos para 2026

La cantidad que recibe cada beneficiario depende de diversos factores, como su situación familiar y el tipo de solicitud presentada.

Para 2026, una person a que presenta su solicitud de manera individual puede recibir hasta $994 al mes.

En el caso de las parejas que presentan una solicitud conjunta, el pago máximo puede alcanzar $1,491 mensuales.

Por otra parte, las personas consideradas como proveedores de cuidados esenciales para un beneficiario del SSI pueden recibir hasta $498.

No obstante, la Administración del Seguro Social aclara que el monto final puede ser menor dependiendo de los ingresos, recursos y circunstancias particulares de cada solicitante.

Dónde consultar el calendario completo

La Administración del Seguro Social publica cada año el calendario oficial de pagos para que los beneficiarios conozcan con anticipación las fechas en las que recibirán sus depósitos.

Debido a los ajustes ocasionados por fines de semana y días festivos, algunos pagos pueden adelantarse, como ocurrirá con el correspondiente a agosto de 2026.

Las personas inscritas en el programa pueden consultar el calendario completo de pagos directamente en el sitio oficial de la Administración del Seguro Social para verificar las próximas fechas de depósito y mantenerse informadas sobre cualquier cambio relacionado con la distribución de los beneficios.

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