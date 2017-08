The Sun difunde polémico video de Usain Bolt bebiendo y bailando con chicas

La fiesta del velocista jamaicano pudo darse previo a su participación en el relevo 4x100 del Mundial de Atletismo

El atleta jamaicano Usain Bolt no pudo concluir el fin de semana la carrera de los relevos 4×100 en el Mundial de Atletismo y que representaba su despedida.

Bolt sufrió una lesión en los isquiotibiales, que lo obligaron a abandonar la competencia.

Sin embargo, pudiera ser otra la verdadera razón que obligó al multimedallista olímpico a no llegar a la meta en la última carrera de su profesión.

El diario británico The Sun divulgó un video en el que se observa al velocista bebiendo ron y coñac y bailando con varias chicas en casa de un amigo, previo a su participación en la prueba de los 4×100 en el Mundial de Atletismo.

The Sun no especifica el día en que Bolt se fue de fiesta, sin embargo, el atleta fue derrotado por Gatlin el pasado 5 de agosto en la final de los 100 metros planos y este sábado 12 de agosto no pudo culminar la prueba de los relevos.