Trump vuelve a mostrar que tan mal perdedor es

Una vez más el presidente Donald Trump sale atacar a aquellos que le dan la espalda. Esta ha sido una constante desde el inicio de su presidencia, lo que deja claro una vez más que el magnate no es un buen perdedor.

Hoy Trump se fue con todo contra el CEO de la farmacéutica Merck, Ken Frazierun que renunció al consejo presidencial luego de la decepcionante respuesta del presidente a la violencia por parte de supremacistas blancos durante el fin de semana en Charlottesville, Virginia.

Frazier, anunció este lunes que renunciaría al consejo “como una cuestión de conciencia personal” tras la violencia este fin de semana en Charlottesville, donde una persona murió y muchos más resultaron heridos.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President’s Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017