Ganaron la lotería de visas de EEUU y ahora el gobierno no se las quiere dar

El veto migratorio les quitaría la posibilidad de recibir el tan codiciado premio

Luego de lograr un pedazo del sueño americano al ganar la lotería de visas de EEUU, cerca de 103 inmigrantes están a punto de perder esta oportunidad única.

Se acusa al Departamento de Estado de retrasar el procesamiento de al menos 103 solicitudes de personas que ganaron la lotería de visas, una fortuna para cerca de 50,000 personas que reciben este premio cada año.

Sin embargo cerca de una centena de los ganadores hacen parte del grupo de los seis países musulmanes incluidos en el veto migratorio de Donald Trump, lo que los amenaza con dejarlos sin nada.

Es por esta razón que cerca de 103 inmigrantes de estos países, presentaron una demanda para garantizar que se les respete lo que por suerte del destino ganaron.

El problema es que si los visados ​​no se expiden antes del 30 de septiembre, los futuros inmigrantes perderán su oportunidad a pesar de haber ganado este beneficio migratorio.

El gobierno argumenta que no tiene más remedio que retrasar las aplicaciones bajo la orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump a mediados de marzo, diciendo que si los inmigrantes que ganaron la lotería no pueden ser admitidos a EEUU, el Departamento de Estado no les puede expedir las visas.

Sin embargo para el juez federal Tanya S. Chutkan esto sería un castigo severo para estos beneficiarios de la lotería de visas debido a una política temporal del presidente, dijo el juez al Washington Times.

“Si lo que el Departamento de Estado está haciendo es que pase el tiempo, estas personas no tendrán ninguna posibilidad”.

Chutkan cuestionó la orden del Departamento de Estado del 28 de Junio que pidió suspender la entrega de visas, incluyendo las de la lotería, a inmigrantes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen a menos de que tuvieran una relación familiar cercana u otra conexión directa en Estados Unidos.

El veto migratorio de Trump expira el próximo 24 de septiembre lo que le daría a estos 103 beneficiarios menos de una semana para que sus procesos sean terminados, algo que es más que improbable.

“El hecho de que estos demandantes son de uno de los seis países en el veto migratorio ha generado que sus procesos se hayan estancado”, concluyó el juez.

Por su parte el abogado del gobierno, Catherine Dorsey, dijo que en la mayoría de los casos, incluyendo los tres demandantes, los procesos se están adelantando sin contratiempo.

Cerca de 19 millones de personas en el mundo entero participan cada año de la lotería de visas de diversidad de EEUU. 84,000 son seleccionados, y luego se reducen a un número final de 50,000 ganadores a base a otros factores.