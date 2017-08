Mel B se enoja con Simon Cowell en America’s Got Talent y le tira un vaso de agua en la cara

Un comentario picante molestó a la exSpice Girls, que agredió al productor musical y se retiró del set

Uno de los grandes méritos de Simon Cowell es el de haber construido un personaje ácido, implacablemente inglés, capaz de decir las cosas más duras y crueles desde su lugar de jurado sin que se le mueva ni un solo músculo de la cara. Sin embargo, esta vez, sus misiles no fueron disparados hacia un anónimo concursante, sino hacia una de sus compañeras en el panel de America’s Got Talent. Y la reacción que obtuvo no fue la mejor.

Luego de que un concursante del reality de talentos presentara un fallido truco de escapismo, llegó el momento de las devoluciones. Y quien tomó la palabra en primer lugar fue el productor musical.

“Bueno, estoy imaginando que esto sería como la noche de bodas de Mel B. Mucho preparativo, pero poca promesa o entrega“, disparó Cowell, ante el asombro de la exSpice Girls.

Y es que Mel B viene atravesando unos días personales complicados: en pleno proceso de divorcio de Stephen Belafonte, una exempleada contó algunas incómodas intimidades de la vida matrimonial de la cantante. Por eso, ella entendió rápidamente lo que su compañero de jurado estaba diciéndole y, con un gesto de asombro, se puso de pie y le arrojó todo el contenido de un vaso con agua encima. Luego, dio media vuelta y se alejó del set, ante la sorpresa de todos.

“El acto anterior me hizo llorar porque era sobre padres que padecían cáncer y yo acabo de perder a mi padre. Y luego viene Simon y dice algo estúpido como eso… Me dio mucha rabia“, expresó Mel B después del incidente. “¿Cómo puede saber que mi noche de bodas fue así, tanto tiempo después?”. Preguntó retóricamente.

