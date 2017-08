Ana Patricia feliz de estar en ‘¡Mira Quién Baila!’: “Mucha gente no da ni tres pesos por mí”

"En la pista voy a sacar otra yo, voy a sacar una que nunca he sido"

Tal como te anticipamos, ya es oficial: Ana Patricia Gámez será una de las famosas concursantes de la nueva temporada de ‘¡Mira Quién Baila!’, el próximo reality de Univision que comienza el 17 de septiembre a las 9/8 PM Centro.

En exclusiva hablamos con la querida Anita, a quien vemos todas las mañanas en ‘Despierta América’, quien salió de un reality ‘Nuestra Belleza Latina’ y ahora regresa a otro para cumplir algo que soñó desde pequeña: bailar.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para bailar oficialmente?

Ana Patricia Gámez: Comencé las clases de baile desde julio, en mi vida había tomado, siempre me había llamado mucho la atención, sobre todo cuando era niña, y la verdad que es súper interesante y bien duro, al día siguiente de la primera clase yo no me podía ni mover, una muestra de lo que viene. También hago yoga porque no soy muy flexible que digamos, pero he estado trabajando también en eso, en el aspecto físico ese básicamente es el entrenamiento, pero por lo profesional estoy súper contenta, ansiosa, ya quiero comenzar y yo creo que es una de las cosas más importantes, estoy bien emociona de ser parte de este proyecto.

P: Eres presentadora de ‘Despierta América’, mamá de una niña pequeña, esposa, abriste tu tienda de ropa, ¿por qué elegiste sumar más trabajo ahora con ‘¡Mira Quién Baila!’?

APG: Esto es algo que yo siempre había querido, soñaba con ser parte de un proyecto así porque me llamaba muchísimo la atención todo lo que hacen en las pistas las bailarinas, entonces digo yo que es algo que lo atraje así como dicen: “pídele al universo lo que quieres que te lo va a dar”… Y eso fue lo que siempre había soñado entonces se dio la oportunidad gracias a esto, y en ningún momento dudé, todo lo contrario, básicamente lo busqué, lo atraje y se me dio.

Sí el tiempo va a estar muy duro, sobre todo con el entrenamiento levantarme a las 4 de la mañana pero tengo tanta emoción que yo sé que la energía va a estar ahí, al igual que cuando concursé en ‘Nuestra Belleza Latina’, que tiene mucho de lo que es este reality, sobre todo con los horarios que manejan que no descansamos, y yo en aquel momento recuerdo que era tanta la emoción que tenía que en ningún momento me desperté pensando: “ya quiero que acabe, estoy cansada, no quiero hacer esto”… Yo sé que al igual que en aquel momento la energía me va a salir de la misma ilusión que tengo por participar.

P: El baile le ha ido cambiando el cuerpo a todos los concursantes, ¿has sentido esos cambios con tus clases?

APG: He bajado 12 libras, que a lo mejor la gente ni se imagina dónde las tenía, la pancita de embarazo la estaba viendo y como que la veo plana y quisiera tener mis cuadritos como muchos sueñan, pero si que he bajado de peso porque uno se cansa muchísimo, sobre todo en el ballet que es la base de todos los bailes… Recuerdo que llegué a mi primera clase de ballet con mis zapatillas de bailarina… La condición que uno va agarrando y como el cuerpo se va estilizando, sobre todo las posturas que vas adoptando es impresionante, tanto emociona tomarse eso de cómo va la competencia, como mi cuerpo se va a transformar, porque eso pasa también con todos los participantes, todas las temporadas que entran se van con unos cuerpazos.

P: ¿En que ritmo te sientes más segura bailando y a cuál le tienes miedo?

APG: A mí me encanta la samba, pues yo me imagino así como en un carnaval de esos brasileños con los penachos, es como que he agarrado unos dos pasos de samba, y ya creo que puedo bailar la samba (risas)… La coreógrafa que yo contraté me dice que es uno de los más difíciles, pero sin embargo con las clases puedes agarrar el swing rápido, entonces yo me emociono, yo sé que si bailaría samba me los disfrutaría porque aparte la música es buenísima, y al que tiene dos pies izquierdos lo pone a bailar. Ahora un ritmo que me daría miedo quizás son el tango, ese tipo de baile de salón donde uno dice ahora a las piernas hay que abrirlas más, más flexibles, ahí si es donde pienso yo que es mi talón porque la flexibilidad no es muy de Ana Patricia. Al final del día, mientras haga las líneas bien, las manos, las puntas de los pies como tienen que ir, abra o no abra eso ya se ve bonito, por lo menos por ahorita.

P: ¿Qué te dijo tu esposo cuando le contaste de ‘¡Mira Quién Baila!’?

APG: Se asustó primero porque él sabe que el ritmo es muy pesado, me preguntó si iba a poder con la carga física, con las horas, que no iba a poder estar tanto tiempo con ellos porque esto es sábados y domingos, y yo le dije que son solo unas semanas, unos cuantos meses. Me dijo que sí y que él se ocupará de la niña. Está feliz y yo estoy feliz, además que él no es celoso, por ese lado tiene cero preocupación.

P: ¿Qué le dices a esta gente que te apoya, que te sigue, que está constantemente contigo, y que sin duda te van a acompañar en esta nueva aventura?

APG: Es toda aventura que vamos a emprender, yo sé que mucha gente no da ni tres pesos por mí en cuanto a estas destrezas porque no canto, cuento mal los chistes, payaseo mucho en Despierta, pero estoy súper comprometida, y estoy decidida, sobre todo, a que van a ver a una Ana Patricia diferente aquí en ‘¡Mira Quién Baila!’…

Ya conocen a la Ana Patricia de ‘Despierta América’, de ‘Nuestra Belleza Latina’ del 2010, pero ahora van a ver a una Ana Patricia más sensual, bueno no más, porque estoy cero sensual (risas)… En la pista voy a sacar otra yo, voy a sacar una que nunca he sido, obviamente sin dejar mi esencia, pero si me van a a ver de una forma transformada y los invito que me acompañen en esta aventura que yo sé que va a ser súper divertida, yo voy a compartir todo en mis redes sociales, me van a acompañar a los ensayos, todos los avances, todo lo que suceda, así que espero que se diviertan conmigo, que se lo gocen, y que al igual que yo sueño con eso. Muchas personas a lo mejor tengan un sueño no se desarrollaron como talentos, desde chiquita siempre quise ir a clases de baile y nunca se me dio, sé que ahora es la oportunidad de cumplir ese sueño.

