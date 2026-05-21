Republicanos frenan votación del paquete migratorio de Trump por divisiones internas

Una disputa entre senadores republicanos frenó este jueves el avance del paquete presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump para financiar la política migratoria de su gobierno, obligando a cancelar las votaciones previstas antes del receso legislativo por el Día de los Caídos.

El desacuerdo dentro del Partido Republicano se centra en un fondo de compensación de $1,800 millones de dólares planteado por la administración Trump para personas que consideran haber sido perseguidas injustamente por el Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden.

Tras reunirse con el fiscal general interino Todd Blanche, varios legisladores reconocieron que no existe consenso suficiente para avanzar con el proyecto esta semana.

“Hoy no habrá votación”, declaró el senador Bill Cassidy, quien ha sido uno de los republicanos más críticos con la propuesta.

Fondo para aliados de MAGA divide al Senado

El proyecto contempla cerca de $70,000 millones de dólares destinados a operaciones de control migratorio hasta 2029, pero el debate terminó dominado por las diferencias sobre el llamado fondo contra la “militarización” del sistema judicial.

Algunos senadores temen que el mecanismo termine beneficiando a personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La senadora Katie Britt advirtió que no apoyará ninguna iniciativa que permita compensar a individuos que atacaron a policías durante aquellos disturbios.

Las divisiones también alcanzan otros apartados del paquete, incluyendo recursos adicionales para el Servicio Secreto.

Controversia por posible uso de fondos

Dentro de la bancada republicana existe inquietud sobre la posibilidad de que parte de esos fondos puedan destinarse al nuevo salón de baile promovido por Trump para la Casa Blanca.

El estancamiento legislativo preocupa además a dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes, quienes analizan retrasar el trámite del proyecto hasta después del receso si el Senado no logra resolver sus diferencias.

La situación complica el calendario político del presidente, que había establecido el 1 de junio como fecha objetivo para promulgar la legislación.

Schumer acusa a los republicanos de “caos total”

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aprovechó el bloqueo del proyecto para cargar contra los republicanos, a quienes acusó de abandonar Washington en medio de divisiones internas.

“Los republicanos están en un caos total. Están peleándose entre ellos mismos”, afirmó Schumer, quien sostuvo que la mayoría oficialista está atrapada por las disputas en torno al fondo de compensación impulsado por Trump y por el financiamiento del salón de baile presidencial.

El senador aseguró además que los republicanos no han tomado medidas para reducir los costos que enfrentan los estadounidenses y afirmó que los demócratas buscarán centrar el debate en temas como salud, vivienda, energía y corrupción gubernamental.