1,000 entradas a $50 dólares para partidos del Mundial sorteará la alcaldía de Nueva York entre los residentes

La alcaldía de Nueva York, en colaboración con el Comité Anfitrión de NY/NJ, sorteará 1,000 entradas a precios asequibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 destinadas a los neoyorquinos, a un costo de $50 dólares por asiento, incluyendo transporte gratuito de ida y vuelta en autobús hasta el MetLife Stadium (NJ).

El programa abarca los cinco partidos de la fase de grupos y dos partidos de la fase eliminatoria que se jugarán allí, con una asignación aproximada de 150 entradas por partido en la sección superior del estadio. Los residentes de la ciudad de Nueva York mayores de 15 años pueden participar en un sorteo para tener la oportunidad de adquirir entradas; los ganadores serán seleccionados de manera aleatoria.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el sábado 30 a las 5:00 p.m. (hora local). Una vez abierto el período de registro, los neoyorquinos podrán inscribirse a través de este enlace: regnyctix.com, con un límite diario de 50,000 inscripciones. Los ganadores serán notificados el miércoles 3 de junio y cada uno podrá adquirir hasta dos entradas. Para evitar la reventa especulativa las entradas serán intransferibles y se entregarán directamente a los ganadores en el punto oficial de embarque el mismo día de cada partido.

Esta iniciativa constituye el primer programa de acceso de su tipo a nivel de toda la ciudad en el marco de este torneo. El alcalde Zohran Mamdani realizó el anuncio esta mañana en Little Senegal, en Harlem, ante líderes comunitarios de África Occidental, percusionistas y funcionarios electos que vestían camisetas representativas de las naciones participantes en el torneo que poseen profundas raíces en la ciudad de Nueva York, según un comunicado de la alcaldía.

“La Copa Mundial llega a nuestro propio patio trasero, y queremos asegurar que los neoyorquinos de clase trabajadora tengan la oportunidad de formar parte de ella”, declaró el alcalde Mamdani. “Nos reunimos con el Comité Anfitrión para garantizar que este torneo pertenezca a las personas que hacen de esta ciudad lo que es. (Mil) neoyorquinos podrán acceder a esas gradas por $50 dólares y con un viaje gratuito en autobús. Me enorgullece que la ciudad de Nueva York esté marcando el camino”.

“El alcalde Mamdani ha sido inquebrantable en su compromiso de asegurar que los neoyorquinos pudieran formar parte de este momento histórico de una manera real y significativa”, afirmó Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de NYNJ para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Harlem siempre ha sido una aldea global, y ahora nuestros vecinos tendrán un asiento real en el escenario más grande del mundo”, declaró el concejal Yusef Salaam.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026:

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM