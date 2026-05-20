Massie compara salón de baile de Trump con el Imperio Romano tras su derrota en las primarias

El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, no disimuló su enfado con el presidente Donald Trump después de ser vencido en las primarias el martes en la noche.

“Pude ver Fox [News] por primera vez en 18 meses, y ahí estaba el presidente hablando de —por cierto, mientras la gasolina cuesta casi $5 dólares y el diésel casi $6— están hablando de este gran salón de baile que van a construir“, expresó Massie en medio de su discurso de concesión.

“Y se parece a… la arquitectura del Imperio Romano”, siguió. “Veo algunas analogías ahí, y la gente simplemente intenta llegar a fin de mes“.

En su segundo gobierno, el mandatario republicano hizo varias reformas polémicas en la Casa Blanca, entre ellas la demolición del Ala Este para construir un salón de baile en su lugar. Trump declaró que el valor de este proyecto, estimado en unos $400 millones de dólares, será cubierto íntegramente por donantes privados.

Massie perdió su candidatura a la reelección el martes en las primarias contra el candidato apoyado por Trump, el ex SEAL de la Marina Ed Gallrein.

Gallrein obtuvo cerca del 55% de los votos, en comparación con el 45% del actual senador, de acuerdo con Decision Desk HQ.

El resultado del martes termina con los 14 años de Massie como representante del 4.º distrito congresional de Kentucky. Su derrota representa el último éxito de Trump en su intento por expulsar a los integrantes del Partido Republicano que critican su administración.

El presidente reclutó a Gallrein para que se presentara contra Massie luego de que este se opusiera a varias políticas clave de su gobierno, desde la guerra contra Irán hasta la gestión por parte del Departamento de Justicia de los archivos vinculados con el delincuente sexual convicto y ya fallecido, Jeffrey Epstein.

Asimismo, el primer ejecutivo criticó fuertemente al representante republicano de Kentucky por publicar un antiguo mensaje de respaldo, que de acuerdo con él data de la primera administración de Trump, informó The Hill.

“¿Se imaginan al ‘congresista’ Thomas Massie publicando un supuesto respaldo mío de hace muchos años, sabiendo que no fue él quien recibió mi apoyo, sino que yo, con orgullo, respaldé a Ed Gallrein? La razón es que Massie ha demostrado ser el peor congresista del Partido Republicano”, escribió Trump en Truth Social . “Esto demuestra lo deshonesto y desesperado que es Massie, ¡y espero que los votantes no se dejen engañar por su mentira!”.

Can you imagine “Congressman” Thomas Massie putting out a many years ago Endorsement of him, by me, when he knows that he wasn’t endorsed, but that I proudly endorsed Ed Gallrein? The reason is that Massie has turned out to be the Worst Congressman in the Republican Party. This… pic.twitter.com/1qz37qYEcU — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 19, 2026

En el discurso de concesión, Massie arremetió contra Gallrein.

“Me hubiera gustado pronunciarme antes, pero tuve que llamar a mi oponente y reconocer la derrota, y tardé un tiempo en encontrar a Ed Gallrein en Tel Aviv”, dijo, refiriéndose a las contribuciones de campaña de su rival provenientes del Comité de Acción Política de la Coalición Judía Republicana.

Thomas Massie after conceding defeat: I would have come out sooner, but I had to call my opponent to concede and it took a while to find Ed Gallrein in Tel Aviv. pic.twitter.com/kEcEtjJUQh — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 20, 2026

El grupo de presión proisraelí American Israel Public Affairs Committee aplaudio la victoria del Gallrein en una publicacion, tildando a Massie como el “candidato antiisraelí en ejercicio”.

Congratulations to US Navy SEAL Ed Gallrein for defeating anti-Israel incumbent Thomas Massie!



Pro-Israel Americans are proud to back candidates who support a strong 🇺🇸🇮🇱 alliance and help defeat those who work to undermine it.



Being pro-Israel is good policy and good politics! https://t.co/uAQurHtvOH — AIPAC 🇺🇸🇮🇱 (@AIPAC) May 19, 2026

El ex SEAL de la Marina agradeció a Trump en su discurso de aceptación el martes en la noche.

“Quiero agradecer al presidente Trump su apoyo, su respaldo y sus consejos mientras avanzaba en esta campaña, que es toda una aventura en sí misma”, expresó a sus seguidores.

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