Beyoncé podría interpretar el tema del nuevo filme de James Bond

La cantante se reunió con los productores de la próxima entrega del agente 007 que protagonizará Daniel Craig

Luego de dar a luz a sus mellizos y de empezar a trabajar en su nuevo disco – el sucesor del exitoso y premiado Lemonade -, Beyoncé comenzó con las negociaciones para formar parte de la vigésimo quinta entrega de la saga de James Bond a través de la canción de apertura del filme, que ya se ha convertido en un género en sí mismo.

Según informó el portal NME, la cantante se ha estado reuniendo con los productores de la película e incluso se baraja la posibilidad de que haga un dueto con su marido, el músico Jay-Z. “Ambos hablaron con ejecutivos e incluso con Adele, quien les aseguró que grabar e interpretar el tema de James Bond le dio un plus a su carrera“, detalló la publicación Daily Star. Por otro lado, un ejecutivo de la MGM que integró dichas reuniones reveló que contar con la figura de Beyoncé sería “la frutilla del postre” para el film que está en etapas de pre-producción.

Recordemos que Daniel Craig confirmó recientemente que se pondrá en la piel del agente 007 por quinta y última vez en la película número 25 de la famosa saga que se inició hace 55 años con ‘El satánico Dr. No’. Por el momento, el film no tiene título pero sí fecha de estreno: el 8 de noviembre de 2019 se llevará a cabo una premiere en Londres.

Entre las canciones más famosas del universo Bond se encuentran “Nobody Does It Better” de Carly Simon, “Die Another Day” de Madonna, “Goldeneye” de Tina Turner y la mencionada “Skyfall” de Adele, que le valió a la artista un premio Oscar en el año 2013.