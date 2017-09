Video: Madre de Emely Peguero pide pena máxima para los culpables

“Mi hija no se merecía eso. Me vaciaron el alma", dice llorando

En entrevista para “Enfoque Matinal” del canal CDN 37, de la televisión dominicana, Adalgisa Polanco, la madre de la niña Emely Peguero, cuya desaparición y muerte han seguido de cerca todos los dominicanos, y que ha sumido en luto a la humilde comunidad de Cenoví de donde era originaria, pidió a las autoridades que hicieran justicia.

“Son unos desalmados. Mi hija no se merecía eso. Le hicieron todo lo que les dio la gana. Les pido la condena máxima para todos los que participaron. No se vale (…). Son unos sicópatas. Me vaciaron el alma“, dice

Los padres de Emely confesaron a la periodista Yarilis Calcaño que “no habían tenido el valor” de ver el cadáver de su hija, que apareció dentro de un saco en una maleta, degollada y según testigos con aparentes signos de bastante violencia.

“No quiero ver nada. Quiero recordar a mi hija como fue, extrovertida, alegre, risueña“, dice apenas sin voz, controlando el llanto, Adalgisa.

En un conmovedor mensaje, su padre, Genaro Peguero, agradeció compungido a las autoridades, destacando que los culpables de la muerte de su hija no imaginaban que una familia humilde pudiera hacerse oir en un caso como este. “Dios no me da la fuerza para guardar rencor, pero si le pido a Danilo [Medina] y a la primera dama, y a toda la justicia dominicana, que todavía no hemos terminado (…). Que no nos abandonen“.

Con ellos, la inmensa mayoría de los dominicanos y la opinión pública internacional, espera que este no sea otro caso donde triunfe la impunidad.