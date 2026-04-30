Esposo murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens, Nueva York; policías heridos lo captaron en video

Anroop Parasaram (50) fue hallado muerto bajo los escombros luego de que produjese intencionalmente una explosión esta madrugada que dejó varias personas sin hogar y policías heridos en Queens (NYC), según las autoridades.

Cámaras corporales de los agentes de NYPD que respondieron a la emergencia captaron el momento del estallido. Las imágenes fueron divulgadas esta tarde por la comisionada Jessica Tisch en Twitter/X, con el comentario: “Aquí tienen el video de las heroicas acciones que miembros del NYPD llevaron a cabo esta mañana para rescatar a niños y adultos de una vivienda en llamas en Queens. Estaban heridos. Acababan de ser derribados al suelo por una explosión. Y en ese instante, sin tener plena certeza de qué más podrían encontrarse al avanzar, tomaron la decisión de seguir adelante. Su atención se mantuvo exactamente donde debía estar: en las personas que se encontraban en el interior, en sacar a esos niños y en asegurar que aquella situación no cobrara vidas inocentes”.

Here is video of the heroic actions that members of the NYPD took this morning to rescue children and adults from a burning home in Queens.



They were hurt. They had just been thrown to the ground by an explosion.



And in that moment, with no clear sense of what else they might… pic.twitter.com/3enokWhUup — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 30, 2026

En el video se observa que “los policías retiraban a niños pequeños en pañales de los brazos de sus madres aterrorizadas mientras el fuego se propagaba y evacuaban apresuradamente la residencia”, describió Daily News.

Se estima que 16 personas quedaron desplazadas porque al menos tres residencias resultaron dañadas. Siete oficiales y un sargento resultaron lesionados a consecuencia del estallido. El dramático caso comenzó alrededor de las 2:45 a.m. cuando la policía fue llamada para intervenir en una disputa doméstica en el interior de un hogar situado en el sótano de una vivienda de dos plantas en 130th St. cerca de 109th Ave., en el barrio South Ozone Park.

Cuando los agentes acudieron al lugar fueron recibidos por la esposa de Parasaram, quien les informó que su marido, de quien estaba separada, se había encerrado en el apartamento. En el ambiente se percibía un fuerte olor a gas. La mujer entregó a la policía las llaves de la vivienda y, justo cuando los agentes intentaban acceder a su interior se produjo una “masiva y violenta explosión” a las 2:54 a.m., relató el subjefe de NYPD, Christopher McIntosh, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Según la mujer, Parasaram se había presentado en la casa portando un cuchillo y forzó la entrada empujando hacia adentro un aparato de aire acondicionado que sobresalía de una ventana. Luego la aterrorizó a ella, su hija y dos nietos. Imágenes de las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso caminando hacia la zona con dos bolsas grandes que contenían un líquido de naturaleza desconocida, detalló McIntosh.

Parasaram se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento en que irrumpió en la vivienda, precisó McIntosh. Según fuentes policiales, a lo largo de los años los agentes habían sido llamados a ese hogar en «múltiples ocasiones» para sofocar disputas domésticas entre esa pareja. Contra él había tres órdenes de protección ya vencidas, las cuales le prohibían acercarse a su esposa y a su familia, señaló McIntosh.

Más de 300 bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron a la vivienda, la cual seguía ardiendo a las 9:00 a.m. del jueves, según John Esposito, Jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). El incendio fue clasificado como de «cinco alarmas». La causa exacta de la explosión está siendo objeto de investigación, añadió.

«(Los agentes) fueron derribados violentamente; algunos de ellos salieron despedidos e impactaron contra las verjas de la residencia», declaró el jefe policial McIntosh. «A pesar de ello, varios agentes se lanzaron hacia el peligro, penetraron en el edificio, localizaron a una persona y la ayudaron a ponerse a salvo».

Los agentes heridos fueron trasladados a un hospital de la zona con quemaduras leves. Uno de ellos sufrió un corte profundo en la cabeza que requirió puntos de sutura. «Hoy hemos tenido mucha suerte», concluyó McIntosh. «Esto podría haber tenido un desenlace muy diferente. Una vez más se nos recuerda el heroísmo de nuestros agentes y los peligros imprevistos a los que se enfrentan cada día».

«La peligrosa explosión fue tan potente que los derribó, pero se pusieron de pie, se levantaron y corrieron hacia la vivienda en llamas, porque eso era lo que exigía su deber», añadió. «Afortunadamente, hoy la suerte estuvo de su lado».

Las viviendas situadas a ambos lados de la afectada también sufrieron daños, señaló Esposito, quien añadió que el FDNY está colaborando con la Cruz Roja para brindar asistencia a las personas cuyos hogares fueron afectados.

En un caso similar de violencia entre parejas, esta semana Brayahan Agudelo fue sentenciado tras declararse culpable de estrangulamiento y otros delitos cometidos contra la madre de sus hijos en Queens (NYC).

En 2006 una explosión de gas destruyó una casa de cuatro pisos situada en 34 East 62nd St, en el Upper East Side de Manhattan. La tragedia fue provocada intencionadamente por el propietario del edificio, el Dr. Nicholas Bartha, tras una amarga batalla de divorcio.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda