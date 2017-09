Nadal, el superviviente

El número 1 del mundo avanza a octavos de final del US Open tras remontar otro complicado partido ante Leo Mayer

QUEENS, NY – Catorce. Catorce bolas de break necesitó Rafael Nadal para romper por primera vez el servicio a Leonardo Mayer en el séptimo juego del segundo set, justo cuando se cumplían dos horas sobre la pista, momento en que cambió un partido que se le había vuelto a complicar al número 1 del mundo.

Hasta entonces el argentino de Corrientes, número 59 del mundo, estaba haciendo una demostración de resistencia, disparando sus mejores saques en los momentos críticos para anotarse el primer set en el desempate.

Pero una vez que Nadal logró desarmar a Mayer, los juegos se sucedieron uno tras otro a favor del español.

“Estoy feliz por no haberme desesperado cuando había motivos para desperarse, y porque cuando he logrado el primer break he jugado muy bien”, comentó Nadal en rueda de prensa tras el partido.

Al igual que hiciera ante el japonés Taro Daniel dos días antes, Nadal sobrevivió una situación muy complicada, de ésas en las que el año anterior no solía salir.

Al final, 6-7, 6-3, 6-1 y 6-4 con el Arthur Ashe cubierto, como no le gusta a Nadal porque el mayor estadio de tenis del mundo se vuelve mucho más ruidoso cuando se despliega el techo retráctil.

“Estoy muy contento. Estuve en una posición difícil. No sé ni cuántos break points tuve antes de aprovechar el primero”, dijo Nadal aún sobre la pista tras la victoria.

Una nueva remontada

Tras desaprovechar seis bolas de break en los primeros juegos, Nadal permitió que el primer set se fuera hasta el tie break, donde Mayer estuvo muy acertado con su saque y sorprendió al español que, como en la ronda anterior ante Daniel, se veía obligado a remontar.

“No fue un mal comienzo”, explicó Nadal. “Cuando tienes tantas bolas de break, son oportunidades que tú te has creado. El problema fue no aprovecharlas”.

“Podía haber jugado mejor, pero también es verdad que en los dos sets que perdí he sido mejor que mi rival -aunque suene raro decirlo cuando los he perdido”, reflexionó Nadal sobre los primeros sets perdidos ante Mayer y Daniel. “Por la forma en que se cuenta en este deporte, puedes perder haciendo más puntos. Pero sí es cierto que no he estado resolutivo en los momentos en que tenía que serlo”.

La segunda manga arrancó como la primera: con el argentino salvando bolas de break en contra gracias a saques acertados en los momentos clave. Pero entonces, con 3-3, llegó ese momento que cambiaría el guion del partido.

Sólo en ese séptimo juego Mayer fue capaz de defender cuatro bolas de rotura, pero a la quinta se desmoronó su resistencia. Nadal cerró el puño y gritó como si hubiera ganado un set, o un partido, consciente de que lo peor había pasado.

A partir de entonces, el de Manacor se llevó al hilo cinco juegos seguidos que le sirvieron para cerrar el segundo set y dejar encaminado el tercero. Mayer simplemente desapareció de la pista, en la que sólo se veía volar el rosa salmón de la camiseta y las zapatillas del ganador de 15 “grandes”, que no tuvo demasiados problemas para cerrar el partido en un cuarto set en que rompió de nuevo el saque de Mayer a las primeras de cambio.

Dolgopolov, peligroso rival

Ahora Nadal tendrá que vérselas con Alexandr Dolgopolov, el ucraniano que ya le ha ganado en dos ocasiones y que asegura que no piensa empequeñecerse ante el favorito.

“Ya no soy un jugador joven. No creo que el número 1 o la ocasión me vayan a intimidar”, comentó Dolgopolov en rueda de prensa tras su victoria en tres sets ante el serbio Viktor Troicki. “Tendré un plan de juego. Espero poder ejecutarlo y meterle [a Nadal] en problemas”.

Si quiere avanzar y defender el cetro mundial que disputa en este US Open con Roger Federer, Nadal deberá aprovechar mejor sus oportunidades (6 de 25 en bolas de break ante Mayer) frente al descarado Dolgopolov.

“Sobre todo, tengo que mejorar la derecha”, comentó el español. “Dolgopolov tiene mucho talento, es bueno, agresivo y está jugando bien, porque hoy ha ganado fácil. Necesito estar bien con la derecha para hacerle daño”.

“No estoy del todo satisfecho con estos tres primeros partidos, he podido jugar mejor, pero he ido a más”, añadió. “Espero que el partido de hoy haya sido un punto de inflexión”.