VIDEO: Autodefensa en Cancún piden a narcos unirse contra políticos corruptos

Carlos Mimenza pide el apoyo del crimen organizado para frenar el cobro de "derecho de piso" por parte de funcionarios

MÉXICO – Carlos Mimenza Novelo, empresario y líder de las autodefensas, compartió este día un video en el que llama a los narcotraficantes para combatir en conjunto “a todos los políticos corruptos”.

En el material audiovisual, el llamado “Zar Anticorrupción” invitó a todos los narcotraficantes de México, especialmente a los de Quintana Roo, para que codo a codo luchen contra los funcionarios públicos corruptos.

“Señores delincuentes, nosotros los autodefesas no vamos a tolerar ni un sólo cobro de piso más. Ni una sola extorsión a la sociedad civil.”

“Hay un grupo de policías de judiciales y agentes ministeriales que asesinan, violan, secuestran y extorsionan en el Estado de Quintana Roo, utilizando el nombre de los narcotraficante para infundir miedo.”



Consideró que gran parte de la riqueza que los políticos han logrado es gracias que utilizan el nombre de los narcotraficantes para espantar a la gente y aprovecharse de ellas.

“Esto es un llamado a todo los narcotraficantes del estado de Quintana Roo. Ustedes son responsable de sus actos bajo su propia consciencia. Es responsabilidad de los consumidores, comprar o no comprar su productos, pero la sociedad civil no desea tomar parte en su guerras. No queremos ni deseamos involucrarnos con su problemas con las autoridades.

Pero recuerdan señores narcotraficantes, gran parte de la riqueza de los políticos corruptos, ha sido utilizando sus nombres”.

Mimenza Novelo invitó a los narcotraficantes porque “ellos también son parte del pueblo”, por eso es importante que se unan a su causa.

“Señores narcotraficantes de todo México, ustedes son integrantes de la ciudadania, forman parte importante del pueblo mexicano. ustedes como mexicanos tienen la obligación de combatir la corrupción”.

“Los autodefensas le pedimos a todos los narcotraficantes, declararle la guerra a todos los políticos corruptos.”