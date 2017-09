Mako, la princesa japonesa que renunciará a su corona por casarse con un plebeyo

La princesa japonesa, de 25 años, anunció formalmente su compromiso con un abogado de su misma edad. Con esa unión perderá su estatus como miembro de la familia real, lo que ha reabierto el debate en Japón sobre el rol de la mujer en la monarquía

Una boda real se aproxima, pero no es una cualquiera.

La princesa japonesa Mako, de 25 años, primera nieta del emperador Akihito e hija del príncipe Akishimo, anunció este lunes que formalizó su compromiso con un joven cuya “sonrisa como el Sol” la cautivó.

Hasta aquí nada extraño.

La polémica surge porque Mako contraerá matrimonio con un plebeyo y por consiguiente, deberá renunciar a su estatus real cuando diga “acepto”.

La pareja

La princesa se comprometió con Kei Komuro, un joven de su misma edad que trabaja en un bufete de abogados, según informó la Agencia del Hogar Imperial.

“Desde mi niñez sabía que perdería el estatus real una vez que me casara”, dijo la princesa Mako.

“A la vez que he trabajado en ayudar al emperador y cumplir mis deberes como miembro de la familia real tanto como he podido, he estado procurando mi propia vida”, añadió.

En una conferencia de prensa televisada, Kei Komuro describió a la princesa como alguien que lo veía en silencio “como la luna”.

La pareja se conoció hace unos cinco años a través de un amigo en Universidad Cristiana Internacional, a la que ambos asistieron.

Tanto el príncipe Akishino como su esposa Kiko aceptaron la unión, según informó la casa real.

Se espera que la boda se lleve a cabo el próximo año, según la televisora pública NHK.

Será el primer compromiso de uno los cuatro nietos del emperador Akihito y de la emperatriz Michiko.

La princesa Mako no estaba en la línea sucesoria del torno, pues una ley vigente desde 1947 señala que solo los varones del linaje familiar pueden convertirse en emperadores.

Otro aspecto de la Ley de la Casa Imperial que va en contra de los planes de matrimonio de Mako es que las mujeres de la familia imperial pierden el estatus real cuando se casan con plebeyos.

Abdicación

La noticia del compromiso llega en un momento en que el gobierno del primer ministro Shinzo Abe está preparando un decreto para que el emperador de 83 años abdique y deje el trono en manos del príncipe heredero Naruhito.

El Parlamento ya había aprobado esta ley, por lo que la futura abdicación será la primera que se registre en Japón en 200 años.

El príncipe Akishino, el hermano menor del príncipe heredero, será el siguiente en línea de sucesión.

Cuando la princesa Mako contraiga matrimonio, el número de miembros de la familia imperial caerá a 18. Y de ese total, 13 son mujeres.

La familia ahora tiene solamente a un niño, príncipe Hisahito, hermano de la princesa Mako de 10 años.

Si la futura esposa del príncipe Hisahito no da a luz a un niño, significaría el fin del linaje de sangre Imperial.

Debate

“¿Puede el sistema imperial sobrevivir en Japón sin una drástica reforma en su sistema de sucesión?“, se preguntaba en mayo el diario Japan Times , luego de que la princesa reconoció que tenía una relación con Kei Komuro.

La mayoría de los expertos dicen que no y que eventualmente se necesitarán reformas ,como permitir que las mujeres puedan convertirse en emperatrices.

Una encuesta divulgada en mayo señalaba que el 86% de los japoneses están a favor de que las mujeres puedan acceder al trono.

En tanto, el principal partido opositor, el Partido Demócrata, pidió una discusión más profunda para permitir a las princesas que tengan su propia rama dinástica dentro de la familia imperial después de casarse con plebeyos como una manera de hacer frente a la reducción de tamaño de la familia real.

*Esta nota fue publicada originalmente el 18 de mayo y fue actualizada tras el anuncio del compromiso de la princesa Mako con Kei Komuro.