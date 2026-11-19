Las personas de 60 años o más podrán recoger frutas y verduras gratis durante noviembre y diciembre en Nueva York. La Alcaldía anunció que Pop-Up Produce, una iniciativa del Departamento para las Personas Mayores, conocido como NYC Aging, duplicará sus sedes de distribución de 10 a 20 en los cinco distritos.

Dónde consultar las entregas gratuitas

Los repartos se realizarán en centros para personas mayores, despensas de alimentos y centros comunitarios.

Para conocer fechas, horarios y direcciones, los interesados pueden consultar el calendario de Pop-Up Produce o llamar a Aging Connect al 212-244-6469, también identificado como 212-AGING-NYC.

Por ejemplo, el centro William Hodson, en 1320 Webster Avenue, en el Bronx, tiene entregas programadas de 10:00 a.m. a mediodía los días 19, 20, 23, 24 y 25 de noviembre.

En Brooklyn, COPO, ubicado en 1814 Coney Island Avenue, participará el 20 y el 27 de noviembre, de mediodía a 4:00 p.m.

Esta segunda ronda sigue a la iniciativa de agosto, cuando la agencia preparó 24,000 bolsas de productos frescos.

La ampliación busca acercar los alimentos a más vecindarios durante la temporada festiva.

Por qué se amplía el programa

El alcalde Zohran Kwame Mamdani relacionó la medida con las dificultades que enfrentan los adultos mayores para cubrir sus gastos.

“Los neoyorquinos mayores no deberían verse obligados a elegir entre cenar y pagar su factura de calefacción. Pero miles de adultos mayores enfrentan esa decisión imposible, incluso mientras el costo de los alimentos sigue aumentando”, dijo Mamdani.

“Estamos ampliando esta iniciativa para llevar alimentos frescos y nutritivos directamente a nuestras comunidades”, añadió.

La comisionada de NYC Aging, la doctora Lisa Scott-McKenzie, señaló: “NYC Aging se enorgullece de traer de vuelta nuestra iniciativa Pop-Up Produce, ampliándola para llegar a aún más neoyorquinos mayores esta temporada festiva”.

Sigue leyendo:

– Thanksgiving y Navidad en NYC: comida gratis, juguetes y ayudas para familias

– Cupones SNAP para Acción de Gracias: qué puedes comprar con tu tarjeta EBT

– Mamdani acuerda con Trump una prórroga de 90 días para las bodegas que aceptan cupones de alimentos