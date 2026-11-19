Más habitantes de la ciudad de Nueva York podrán solicitar viajes a mitad de precio desde el 30 de noviembre de 2026. Una modificación de Fair Fares NYC elevará el límite de ingresos para acceder al programa y eliminará la renovación para ciertos participantes que siguen recibiendo asistencia pública.

Quiénes podrán acceder al descuento

La Administración de Recursos Humanos de la ciudad, conocida como HRA, aumentará el límite de ingresos del 150% al 200% del nivel federal de pobreza.

En términos sencillos, podrán calificar hogares con ingresos de hasta el doble del umbral de pobreza que corresponda a su tamaño, siempre que cumplan los demás requisitos.

El año pasado, ese límite había pasado del 145% al 150%.

El cambio permitirá que personas cuyos ingresos superan el límite actual puedan solicitar el beneficio.

Según el Concejo Municipal, la ampliación hará elegibles a unos 340,000 residentes adicionales y elevará a aproximadamente 1.3 millones el número total de neoyorquinos que podrían participar.

En septiembre, el organismo señaló que solo el 40% de quienes calificaban estaban inscritos.

Fair Fares está dirigido a residentes de los cinco distritos de la ciudad que tengan entre 18 y 64 años, inclusive.

Para el descuento en metro y autobús, también se revisa si la persona ya recibe o puede recibir transporte totalmente cubierto por HRA u otra tarifa reducida municipal.

El programa no se extiende a todos los residentes del estado de Nueva York.

Qué viajes cuestan la mitad

Los participantes reciben un descuento del 50% en el metro y los servicios de autobús elegibles.

La cobertura también incluye Staten Island Railway, Roosevelt Island Tram y Hudson Rail Link.

Fair Fares ofrece además una reducción del 50% en los viajes de Access-A-Ride, el servicio de transporte adaptado de la MTA. Para aplicarla, deben vincularse las cuentas de ambos programas.

La ampliación busca facilitar el acceso al trabajo, la educación, las citas médicas, los alimentos y los espacios recreativos, al reducir lo que los hogares de bajos ingresos destinan al transporte.

Quiénes dejarán de renovar y cómo solicitarlo

La nueva regla elimina la obligación de renovar para quienes se inscribieron mientras recibían asistencia pública y continúan recibiéndola.

HRA ya cuenta con la información necesaria para comprobar sus ingresos y otros requisitos mediante esos programas.

La excepción permitirá que estos participantes mantengan Fair Fares sin repetir esa verificación por separado.

Para revisar los requisitos y presentar una solicitud, los interesados pueden entrar al portal oficial de Fair Fares NYC y acceder al trámite mediante ACCESS HRA.

Si se solicitan documentos, pueden enviarse desde la aplicación móvil de ACCESS HRA.

Quienes necesiten orientación también pueden llamar al 311, el servicio de información y atención ciudadana de Nueva York.

El nuevo límite de ingresos entrará en vigor el 30 de noviembre.

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