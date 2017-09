Residentes del Distrito 8 exige más defensa a los pobres

A pocos días de las elecciones primarias, los habitantes de esta parte de NYC que comprende el East Harlem y el Sur de El Bronx, esperan que el nuevo concejal proteja las viviendas y los negocios

“Aquí siguen sacando a los pobres de sus casas”, “muchos negocios han tenido que cerrar porque las rentas están imposibles” y “ya es hora que alguien cumpla lo que promete”, son solo algunas de las quejas que manifiestan los habitantes del Distrito 8 de Nueva York, conformado por East Harlem, más conocido como “El Barrio”, y el sur de El Bronx, a solo unos días de las elecciones primarias en las que se escogerán los candidatos para ser el nuevo concejal de esta zona.

Y para contestar algunas de estas quejas y dar a conocer sus propuestas, los candidatos participarán esta miércoles de un foro patrocinado por la Hispanic Federation, Univision 41, Wado y El Diario, que se realizará en el Centro Cultural Julia de Burgos (1680 Lexington Ave, New York, NY 10029) a partir de las 6:30 p.m.

En las calles de esta comunidad, que por mucho tiempo fue baluarte puertorriqueño y ahora es una mezcla de boricuas, mexicanos, afroamericanos y personas de la raza blanca, se combinan la decepción y optimismo. Casi el 85% de los habitantes del distrito 8 son negros y latinos.

La mexicana Gloria Chaydez, quien vive en el vecindario hace 10 años, afirma que ha sido testigo de cómo East Harlem ha ido cambiando de rostro de manera positiva, aunque siente que aún falta mucho más por hacerse.

“Con los años esto ha ido mejorando mucho, porque cuando yo llegué era un caos sin Dios ni ley, pero lo que sigue faltando es que haya más seguridad, especialmente por el lado de los proyectos y que le pongan más freno a los caseros que no hayan la manera de botarnos para subir las rentas”, asegura la madre de dos pequeños.

Una opinión similar tiene la guatemalteca Alicia López, quien trabaja en el restaurante “Antojitos mexicanos” de la calle 110 con Lexington. “La seguridad es lo que le falta a este distrito, porque uno muchas veces se siente temeroso de andar por ciertos sitios, mayormente en las noches”, dice la mesera, al tiempo que agrega que la vivienda asequible sigue siendo el otro gran talón de Aquiles de la comunidad. “Las rentas siguen subiendo mucho y la mayoría de gente que viven por aquí somos pobres y no alcanza para pagar tanto, Sería bueno que nos protegieran más”.

Pero a la vivienda y a la seguridad se suma otro clamor por parte de los más de 125,000 habitantes del Distrito 8, que deberán decidir en las urnas si le da su apoyo a los hispanos Diana Ayala, Robert Rodríguez, Israel Martínez o Daby Carreras, o a la afroamericana Tamika Mapp para ser el sucesor de la concejal Melissa Mark-Viverito. La decisión final se ratificará en las elecciones de noviembre.

“Los pequeños negocios están en crisis”, asegura bastante desanimado el dominicano Gil Sánchez, de la barbería Sánchez, quien pone sobre la mesa la falta de gestión política a favor de los microempresarios de su distrito.

“Los negocios se han ido porque no se puede con la renta, no hay protección”, afirma el barbero, quien trabaja en ese lugar hace 23 años. “Por aquí había mucho negocio, en la tercera avenida también cerraron muchos porque de repente quieren subir los precios de 15 mil a 30 mil dólares y los políticos no cumplen ni se meten a ayudar de verdad en eso, como siempre ofrecen pero se les olvida”.

Necesidades en el Sur de El Bronx

Pero las necesidades de vivienda y rentas más bajas no solo están a este lado del río Harlem, sino del otro lado, en el Sur de El Bronx, que también integra el Distrito 8.

Allí la puertorriqueña Ana Torres afirma con decepción que aunque en la ciudad se habla mucho del apoyo a los inquilinos de bajos recursos, en su vecindario los caseros siguen haciendo de las suyas con las rentas.

“Yo veo esto lo mismo. Dicen que ha mejorado, pero la verdad está igualito. Nos hace falta más protección y mejor vivienda, porque están muy caras para nosotros los pobres. Ponen apartamentos por los que quieren exigir una renta muy cara que uno no puede. Nos van a dejar en la calle si no le meten mano a eso pronto”, asegura la boricua.

Jason Cruz, quien decidió ser voluntario del candidato Robert Rodríguez, dice que el distrito necesita luchar para que no sigan sacando a los pobres de sus casas.

“La vivienda asequible es la prioridad y la gran necesidad de este distrito y tenemos que trabajar para mantener lo que tenemos”, asegura el joven.

Glenn Martin, director de la organización JustLeadershipUSA con sede en el Distrito 8, manifestó que esa parte de la ciudad necesita tener un manejo diferente por parte de las autoridades.

“Estamos muy preocupado por la excesiva criminalización de los residentes del Distrito 8, por la calidad de vida y los problemas de salud pública (saltos del torniquete del metro, salud mental, uso de sustancias, etc.)”, comentó el activista. “Y lo más importante, siendo una comunidad de 85% negros y latinos, hay una representación significativa sobre la representación de los residentes del Distrito 8 en nuestro sistema de justicia penal y en Rikers Island”.

José Calderón, presidente de la Federación Hispana, aseguró que tras el amplio trabajo que esa organización ha realizado con la comunidad del Distrito 8, entienden que es necesario que los residentes tengan mayor acceso a planes de salud a bajo costo, educación, acceso a alimentos y a vivienda.

“Hemos abogado por políticas públicas a nivel local y nacional que afectan la vivienda asequible, las disparidades de salud y las necesidades educativas de las familias de este distrito”, aseguró Calderón.

Ramón Caba, líder comunitario de la organización Exodus, quien trabaja con los jóvenes del Distrito, asegura que la educación es otra de las grandes necesidades de esa parte de la Gran Manzana, como mecanismo para alejar a los jóvenes de la delincuencia y darles mejores opciones de vida.

“Aquí hay muchos muchachos viviendo en los proyectos a los que les hacen falta oportunidades y vemos que cuando ellos se acercan a programas pueden ser líderes de cambio”, comentó el activista, quien confesó con dolor que le duele ver como la violencia entre grupos ha acabado con la vida de jóvenes del sector que estaban tratando de hacer una diferencia.

Datos del Foro de Candidatos para el Distrito 8:

Cuándo : Miércoles, 6 de septiembre.

: Miércoles, 6 de septiembre. Hora: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

6:30 p.m. – 8:30 p.m. Dónde: Julia de Burgos Performance and Arts Center – 1680 Lexington Avenue, Nueva York 10029

Julia de Burgos Performance and Arts Center – 1680 Lexington Avenue, Nueva York 10029 Reserve su puesto al 1-866-432-9832 (HF-AYUDA)

Quiénes son los candidatos del Distrito 8:

Diana Ayala, demócrata

Tamika Mapp, demócrata

Israel Martínez, demócrata

Robert Rodríguez, demócrata

Daby Carreras, republicano

Datos sobre el Distrito