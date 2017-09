Resistan pero también miren al sur de la frontera, dicen repatriados a dreamers

El gobierno de México reacciona ante anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump

MÉXICO – El gobierno de México lamentó “profundamente” la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que mantenía la protección de alrededor de 800,000 jóvenes indocumentados , cuya mayoría son nacidos en México, donde organizaciones de deportados advierten sobre la importancia de “aceptar” un posible retorno.

“Lo que sigue es resistir hacer su vida con más cuidado y empezar a ver de este lado de la frontera”, dijo Magdalena Loredo, activista de la organización civil Los Otros Dreamers, quien regresó a México cuando en Georgia le cerraron el paso entre redadas y falta de oportunidades de estudio.

“Deben pensar en la doble nacionalidad, qué harán con lo hijos o la familia en caso de deportación… ver a largo plazo y prepararse, sobre todo emocionalmente y pensar en que en México ya no estarían solos porque se han creado redes de movimientos binacionales”.

Desde el gobierno mexicano, tras el anuncio oficial de la cancelación de DACA,la Secretaría de Relaciones Exteriores (cancillería) dijo en un comunicado que por la vía diplomática y con apego a derecho promoverá ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo estadounidenses que se dé “una pronta solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan a partir de ahora los jóvenes DACA” por lo que redoblará esfuerzos de protección consular.

Hace apenas unos días, en su mensaje a la Nación con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, Peña reiteró a todos los jóvenes dreamers su “reconocimiento, admiración y solidaridad sin reservas” ante las amenazas del presidente estadounidense de cancelar el programa.

En caso de deportación, el presidente Enrique Peña Nieto prometió una bolsa especial de trabajo en México para Dreamers, a través de los Consulados; un programa de crédito joven en los dos países, ofertas de becas, revalidación y afiliación al seguro popular.

Sin embargo, para las organizaciones de deportados hace falta mucho compromiso tanto por parte de los gobiernos estatales como de la misma sociedad civil. “Aun siguen discriminando a los deportados por su acento, por sus tatuajes, por su inglés a pesar de todo el potencial que se tiene en estas personas binacionales”, dijo Israel Concha, de Work Force, una organización que se encarga de reclutar a deportados para trabajo en call centers y otras áreas de oportunidad.

Magdalena Loredo, quien lleva nueve años desde su retorno, advirtió que si bien en México hacen falta oportunidades y los salarios no son los mismos, la economía no es igual, sí pueden seguir organizándose como sociedad. “Los dreamers somos gente preparada y podemos apoyarnos y exigir nuestros derechos en todo el país y ayudar de muchas formas: mi hermano tenía DACA y no sabe qué hacer, está muy triste, pero hay que seguir adelante”.