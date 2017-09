El radical cambio de cara de la representante de El Salvador para Miss Universo

Este caso de la niña #misselsalvador es de aplaudir, tanto a ella como a sus asesores alli tienen el antes, es de cuando se corono Miss El Salvador y el despues al poco tiempo en donde se sometio a una bichectomia y rinoplastia, en la segunda foto su aspecto en la actualidad. Quedo muñeca muñeca y aparte esa actitud de querer darlo todo. Bravo por la niña que tiene toda la intencion de representar a su pais excelentemente. #roadtomissuniverse #misscolombia #missuniverse2017

