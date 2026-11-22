¿Qué ropa deberías ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 73% durante el día y del 100% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 46% durante el día y del 26% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:33 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 64 grados Fahrenheit (4 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 7% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.