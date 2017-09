Óscar Ruiz perdona a su esposo Alejandro Tomassi después de la terrible golpiza

"Te voy a amar toda la vida"

Con lágrimas en los ojos, Óscar Ruiz, aún esposo del actor mexicano Alejandro Tomassi, le extendió su perdón tras la amarga separación que sufrieron luego de reiterados episodios de violencia doméstica que terminaron con un escándalo de proporciones mayores.

El joven que intercambió serias acusaciones públicas de maltrato y robo con Tomassi, dijo al programa Ventaneando que ha acudido a evaluaciones terapéuticas solicitadas por las autoridades, en seguimiento al proceso judicial que se está desarrollando.

“Estoy aquí para recibir un examen psicológico, para saber el nivel de daño emocional que sufrí por 16 años de violencia intrafamiliar, viviendo con Alejandro Tomassi. Es una evaluación pericial, y debo acudir a los llamados y cosas legales que el MP me solicita para continuar la demanda que tengo contra él”, expresó.

A mediados de julio, Ruiz filtró a la prensa algunas fotos en las que mostró las supuestas secuelas de los golpes que recibió por parte de su pareja. El primer actor contraatacó asegurando que la víctima fue él, no solo de violencia sino también de robo, por lo que obtuvo una orden de restricción.

En 2015 ya habían existidos conatos y acusaciones mutuas de violencia e infidelidades.

“Me parte el corazón, pero ya no podemos estar juntos”, contó Ruiz.

A pesar de todas estas agresiones públicas, Ruiz envió un sentido mensaje al hombre con el que compartió la vida por más de una década.

“No podía permitir siguiendo así. Él me hacía daño, se lo hacía y me lo hacía a mí mismo. El día que me lo tope no sé cómo le voy a hacer para evitar correr y agarrarlo a besos”, advirtió.

“Te perdono de cualquier daño que me hayas hecho y te pido que me perdones. Jamás te dejaré de amar. Te quise desde el primer momento en que te vi. Que Dios te bendiga y tengas una vida hermosa. Siempre te voy a querer”, concluyó emocionado.