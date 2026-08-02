Estas 10 monedas podrían valer hasta $143,750 y quizá las tienes en casa

Una moneda olvidada en un frasco o en una colección familiar podría convertirse en una verdadera fortuna. Aunque la mayoría de las piezas en circulación solo conservan su valor nominal, existen ejemplares muy buscados por los amantes de la numismática debido a su escasez, errores de acuñación o bajo volumen de producción.

Algunas incluso han alcanzado precios de hasta $143,750 en subastas especializadas.

1. 1932-D Washington Quarter: hasta $143,750

La moneda más valiosa de esta lista es el cuarto de dólar Washington de 1932 con marca de ceca ‘D’.

Fue el primer año en que apareció el retrato de George Washington y, al haberse acuñado durante la Gran Depresión, su producción fue muy limitada.

Encontrar un ejemplar en excelente estado es extremadamente difícil. De acuerdo con los registros de Professional Coin Grading Service (PCGS), una pieza con calificación MS66 alcanzó un precio récord de $143,750.

2. 1969-S Lincoln Penny Double Die: hasta $126,500

Este centavo presenta uno de los errores de acuñación más famosos. El efecto de doble impresión puede verse claramente en las letras y números del anverso, aunque no aparece en la marca de ceca ‘S’.

Solo se han encontrado unas cuantas decenas de ejemplares, lo que explica que una moneda con grado MS64 se vendiera por $126,500.

3. 1964 Kennedy Half Dollar: hasta $57,600

Tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, Estados Unidos emitió en 1964 un medio dólar elaborado con 90% de plata. Posteriormente, el contenido del metal precioso se redujo al 40%.

Las monedas mejor conservadas son las más codiciadas y un ejemplar con calificación MS68 alcanzó los $57,600 en subasta.

4. 2000-P Sacagawea ‘Cheerios’: hasta $33,600

Más de 5,000 monedas Sacagawea fueron distribuidas en cajas de cereal Cheerios como parte de una promoción con General Mills.

Sin embargo, solo unas pocas presentan un diseño especial en las plumas del águila del reverso.

Las piezas con grado MS69 han llegado a venderse por $33,600.

5. 1955 Lincoln Penny Double Die: hasta $24,000

Otro de los errores de acuñación más conocidos es el centavo de 1955 con doble impresión, visible prácticamente en todas las letras y números del anverso.

Muchas monedas circularon durante años antes de que alguien detectara el defecto, por lo que aún podrían encontrarse en antiguas colecciones.

Incluso ejemplares con calificación MS55 han superado los $2,000, mientras que el récord llega a $24,000.

6. 1996 Silver Eagle de $1: hasta $21,850

Los Silver Eagle acuñados en 1996 destacan por tener la producción más baja de toda la serie, con poco más de 3.6 millones de ejemplares.

Las monedas prácticamente perfectas son las más valiosas. Un ejemplar con calificación MS70 alcanzó un precio de $21,850.

7. 1990 Lincoln Penny Proof sin marca ‘S’: hasta $20,700

Las monedas proof están destinadas a coleccionistas, por lo que es más probable encontrarlas en colecciones heredadas.

Solo unas 200 piezas de este centavo, que carece de la marca de ceca ‘S’, son conocidas. El precio récord corresponde a una moneda PR69 vendida por $20,700.

8. 1972 Lincoln Penny Double Die: hasta $14,400

En este centavo, el error de doble acuñación puede apreciarse fácilmente en la palabra ‘Liberty’, el lema ‘In God We Trust’ y la fecha.

PCGS reporta ventas superiores a $1,000 para monedas MS66 y un récord de $14,400 para ejemplares mejor conservados.

9. 1992-D Lincoln Penny Close AM: hasta $14,100

Aunque en 1992 se fabricaron miles de millones de centavos, apenas alrededor de una docena presenta el raro error conocido como ‘Close AM’, donde las letras A y M de ‘America’ aparecen casi unidas debido al uso accidental de un diseño incorrecto.

Las piezas MS65 han alcanzado hasta $14,100 en subastas.

10. 2009 High Relief Double Eagle de $20: hasta $14,666

Esta moneda de oro fue una reinterpretación moderna del histórico diseño Saint-Gaudens de 1907. Contiene 31.1 gramos de oro de pureza 99.99% y se caracteriza por su acabado satinado.

Además de su atractivo para los coleccionistas, también posee un importante valor por el metal precioso que contiene. Su precio récord en subasta es de $14,666.

Antes de vender una moneda, verifica su autenticidad

FinanceBuzz recomienda que, si una persona cree tener una moneda de alto valor, lo más conveniente es solicitar una evaluación profesional con organismos especializados como PCGS antes de ponerla a la venta.

La conservación y la calificación oficial pueden marcar una diferencia de miles de dólares en el precio final de una pieza.



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