Crece descontento con Mamdani entre líderes demócratas de distritos periféricos de NYC

El malestar de varios dirigentes demócratas de los distritos periféricos de la ciudad de Nueva York hacia la administración del alcalde Zohran Mamdani comienza a hacerse más visible. Aunque el mandatario mantiene altos niveles de aprobación, políticos de Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island han intensificado sus críticas por lo que consideran una falta de atención e inversión en sus comunidades, reportó el medio Politico.

Uno de los episodios que marcó este creciente descontento ocurrió cuando el presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, criticó públicamente a los Socialistas Democráticos de América, organización clave en el ascenso político de Mamdani, al acusarla de perpetuar la “supremacía blanca” debido a la composición mayoritariamente blanca de su militancia nacional.

De acuerdo con Politico, el pronunciamiento de Richards fue inusual, ya que desde la llegada de Mamdani a la Alcaldía pocos demócratas con cargos electos habían cuestionado de forma directa al alcalde o a su base política de izquierda.

Las críticas se extendieron días después a El Bronx, donde el concejal Oswald Feliz expresó su inconformidad con un proyecto de carril exclusivo para autobuses impulsado por la administración municipal. El legislador sostuvo que la iniciativa no estuvo acompañada de suficientes mejoras en la infraestructura del área y afirmó que su comunidad recibió “migajas”.

Feliz también planteó que barrios con mayor poder adquisitivo reciben proyectos más ambiciosos, mientras que las comunidades minoritarias quedan relegadas. “Las comunidades minoritarias son importantes y merecen algo mejor”, declaró.

El reportaje señala que los líderes políticos de los llamados outer boroughs —Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island— llevan años denunciando que el Ayuntamiento concentra más recursos y atención en Manhattan.

Aunque la gentrificación ha modificado parte del panorama demográfico de algunos sectores de Brooklyn y Queens, persiste la percepción de que los distritos más diversos y de menores ingresos continúan en desventaja frente a las zonas más acomodadas de la ciudad.

En esta ocasión, las críticas provienen principalmente de representantes de vecindarios donde el proceso de gentrificación ha sido limitado, lo que abre interrogantes sobre si el descontento podría convertirse en un problema político más amplio para el alcalde.

Más dirigentes respaldan las críticas

La presidenta del distrito de El Bronx, Vanessa Gibson, manifestó que comparte buena parte de las preocupaciones expresadas por Feliz y reconoció sentirse frustrada con la respuesta del Ayuntamiento.

El asambleísta estatal George Álvarez también dijo tener inquietudes similares.

Tras las declaraciones de Feliz, la oficina del alcalde organizó una reunión con él y Gibson para discutir posibles mejoras relacionadas con pavimentación, señalización vial y ampliación de espacios peatonales.

En el encuentro participaron la vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson, el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, y otros funcionarios municipales.

Los representantes del gobierno, de acuerdo con Politico, indicaron que analizarán las solicitudes, aunque aclararon que cualquier inversión adicional dependerá del presupuesto del próximo año y no asumieron compromisos inmediatos. Mamdani no asistió personalmente a la reunión.

Al término del encuentro, Feliz insistió en que “El Bronx no puede ser tratado como algo secundario y merece algo más que retórica y discursos”.

Mamdani rechaza los señalamientos

El portavoz del alcalde, Jeremy Edwards, negó que la administración esté descuidando a los distritos periféricos.

Edwards sostuvo que el proyecto del carril exclusivo para autobuses en El Bronx incluye mejoras para peatones y recordó que la iniciativa había sido paralizada durante la administración del exalcalde Eric Adams antes de ser reactivada por Mamdani.

Asimismo, destacó otras acciones emprendidas por el gobierno municipal, entre ellas el lanzamiento del programa gratuito 2-K en barrios como Canarsie y Brownsville, mejoras al servicio de autobuses en El Bronx y la distribución de kits de preparación para inundaciones en Queens.

Además, cuatro concejales demócratas contactaron a Politico para expresar su respaldo al trabajo del alcalde en los distritos periféricos. Entre ellos figura Ty Hankerson, representante del sureste de Queens, quien diferenció las críticas hacia la DSA de la gestión administrativa de Mamdani y aseguró que el alcalde ha sido receptivo con los líderes locales.

Pese al aumento de las críticas, Politico señala que el impacto político para Mamdani podría ser reducido.

Richards, Gibson, Feliz, Eric Dinowitz y George Álvarez no respaldaron al actual alcalde durante las primarias demócratas de 2025, aunque posteriormente sí apoyaron su candidatura en las elecciones generales.

Además, una encuesta de la Universidad de Marist realizada en abril mostró que la mayoría de los votantes afroamericanos y latinos de la ciudad aprueban la gestión de Mamdani, mientras que el propio medio destacó recientemente que el alcalde no depende necesariamente del respaldo mayoritario de todos los distritos periféricos para mantener su fortaleza electoral.

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